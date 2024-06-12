رسمياً..تياغو موتا مدرباً ليوفنتوس

المصدر: وكالات

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قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عين تياغو موتا مدرباً جديداً للفريق بديلا لماسيميليانو أليجري المدرب السابق.

وقال النادي في بيان "يسر يوفنتوس الإعلان عن تياغو موتا كمدرب جديد للفريق الأول. الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

من جانبه صرح موتا قائلاً: “يسعدني أن أبدأ هذا الفصل الجديد في نادٍ كبير مثل يوفنتوس، شكرًا على ثقتهم وأستطيع أن أضمن أنني سأبذل قصارى جهدي لجعل مشجعي يوفنتوس فخورين”.

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