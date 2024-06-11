تصفيات مونديال 2026: السودان يستعيد الصدارة من السنغال

المصدر: أ ف ب

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ودخل السودان مباراة الثلاثاء وهي في المركز الثاني بعد فوز السنغال على مضيفتها موريتانيا 1-0 الأحد، لكنها استعادتها بفارق نقطتين عن أبطال إفريقيا لعام 2021 بعدما حققت انتصارها الثالث بفضل أهداف والي الدين خضر (3+45) وياسر مزمل (51) ومحمد عبد الرحمن يوسف الغربال (78).

ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسّعة بمشاركة 48 منتخباً عوضاً عن 32، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات وصيفة ملحقاً بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.

وتتوقّف التصفيات حتى مارس 2025 حين بتواجه السودان على أرضه مع السنغال في مباراة هامة جداً للمنتخبين اللذين يواجهان منافسة أيضاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب العربي المتصدر بعد فوزها الأحد بهدف نظيف على توغو الرابعة (3 نقاط).

وفي المجموعة السابعة، عادت ساحل العاج، المتوّجة بداية هذا العام بلقب كأس الأمم الإفريقية، من ليلونغوي، عاصمة مالاوي، حيث تخوض كينيا مبارياتها البيتية، بنقطة التعادل السلبي الذي أوقف مسلسل انتصاراتها المتتالية عند ثلاث مباريات، رافعة رصيدها إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 عن الغابون الثانية التي تلعب لاحقاً مع ضيفتها غامبيا.

وتضم المجموعة أيضاً بوروندي (3 نقاط) وسيشل (من دون نقاط) اللتين تتواجهان لاحقاً في مدينة بركان المغربية التي اختارتها سيشل لتخوض فيها هذه المباراة البيتية، بعدما لعبت الأولى ضد كينيا (0-5) في أبيدجان.

وفي المجموعة الرابعة التي تتصدرها الكاميرون بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن ليبيا قبل مباراتيهما لاحقاً مع أنغولا (5 نقاط) والرأس الأخضر (4) توالياً، حققت موريشيوس فوزها الأول وجاء على حساب إسواتيني 2-1، رافعة رصيدها إلى 4 نقاط.

وفي جوهانسبرغ وضمن المجموعة التاسعة، فشلت مالي في تجاوز "مضيفتها" مدغشقر واكتفت بالتعادل السلبي رغم اضطرار الأخيرة إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16.

ورفعت مدغشقر التي تلعب مبارياتها البيتية في جوهانسبرغ بسبب عدم إيفاء ملاعبها للمعايير المطلوبة، رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غانا المتصدرة الفائزة الثلاثاء على جمهورية إفريقيا الوسطى 4-3، ونقطة أمام جزر القمر الثالثة التي تلعب لاحقاً مع تشاد الأخيرة.

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