قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب الخميس المقبل والإمارات في المستوى الثالث

المصدر: وام

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تجرى يوم بعد غد "الخميس"، مراسم قرعة التصفيات الآسيوية لمنتخبات ناشئي كرة القدم تحت 17 عاما، والشباب تحت 20 عاما بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بماليزيا، لتحديد مسار التأهل للمشاركة في النهائيات.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم قرعة الناشئين في الثانية ظهرا بتوقيت كوالالمبور، تليها قرعة الشباب في الساعة الرابعة عصرا.

وسوف تقام منافسات تصفيات النسخة العشرين من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر المقبل، بمشاركة 43 منتخباً سيتم توزيعها على 10 مجموعات بواقع 7 مجموعات من 4 منتخبات و3 مجموعات من 5 منتخبات، بينما ستقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لعام 2025، خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، بمشاركة 45 منتخباً، موزعة على 10 مجموعات، 5 منها تضم 4 منتخبات و5 مجموعات تتكون من 5 منتخبات.

وسوف يتأهل جميع الفائزين بصدارة المجموعات العشر، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات البطولتين، وسينضم إليهم المضيفون الذين يتأهلون تلقائياً، علما أن السعودية ستستضيف كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025، بينما ستقام النسخة الثانية والأربعين من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في الصين.

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