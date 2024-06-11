مانشستر سيتي الأكثر تمثيلاً والأعلى قيمة سوقية في «يورو 2024»

المصدر: وكالات

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تصدر ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، قائمة أكثر الأندية الأوروبية تمثيلا بلاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

ويمثل الناديان 13 لاعبا لكل منهما مع منتخبات "يورو 2024"، وهو أكبر عدد من اللاعبين ينتمون إلى ناد واحد في البطولة.

ويأتي في المركز الثاني 3 أندية يمثل كل منهم 12 لاعبا موزعين على منتخبات البطولة، وهم باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة الإسبانيين.

ويتقاسم ناديان ألمانيان المركز السادس وهما بايرن ميونيخ ولايبزيج، وقدم كل منهما 11 لاعبا في البطولة.

وفي المركزين الثامن والتاسع يتساوى ناديا آرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ولكل منهما 10 لاعبين.

وتقاسمت 4 أندية المركز العاشر بإجمالي 9 لاعبين من كل منهم، وهم ليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس وروما الإيطاليين، وسلافيا براج التشيكي.

ووفق عدد اللاعبين المقدم من كل نادي، قدم موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية، قائمة بأكثر لاعبي هذه الأندية المشاركين في "يورو 2024" قيمة سوقية، وتصدر فيها مانشستر سيتي الترتيب العام منفردا بإجمالي 826 مليون يورو (للاعبيه الـ 13 في يورو 2024).

وفي المركز الثاني يأتي باريس سان جيرمان بقيمة سوقية للاعبيه (12 لاعبا) بلغت 658 مليون يورو، ثم آرسنال بقيمة سوقية 585 مليون يورو (10 لاعبين)، وبايرن ميونيخ بـ572 مليو يورو (11 لاعبا).

ويأتي ريال مدريد وبرشلونة (12 لاعبا لكل منهما) في المركزين الخامس والسادس بقيم سوقية 518 و498 مليون يورو على الترتيب.

وفي المركز السابع أنتر ميلان (13لاعبا) بـ 457 مليون يورو، ثم ليفربول (9 لاعبين) بـ413 مليون يورو، وباير ليفركوزن (10 لاعبين) بـ361 مليون يورو، وفي المركز العاشر لايبزيج (11 لاعبا) بقيمة سوقية بلغت 333 مليون يورو.

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