أوروبا 2024.. هولندا تتلقى ضربة موجعة بغياب دي يونغ للاصابة وتستدعي ماتسن

المصدر: وكالات

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تلقت هولندا ضربة موجعة عقب غياب صانع الألعاب فرنكي دي يونغ غير المتماثل للشفاء من اصابة في كاحله عن نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا التي تنطلق هذا الاسبوع، وفقاً لما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وقال الاتحاد المحلي للعبة بعد فوز المنتخب على إيسلندا 4-0 ودياً في روتردام الإثنين في الاستعداد الاخير للبطولة القارية، إن الاختبارات الطبيّة التي أجريت الأحد والاثنين أظهرت أن كاحل لاعب خط الوسط المصاب ليس قويا بما فيه الكفاية.

وسيعود دي يونغ (27 عاماً) إلى إسبانيا للاستعداد للموسم المقبل مع ناديه برشلونة.

وكان دي يونغ صرّح قبل أيام قليلة "يجب أن أحرص على ألاّ تصبح الإصابة مزمنة ولا أريد إجراء عملية جراحية".

وتم إبلاغ لاعبي المنتخب البرتقالي بانسحاب دي يونغ قبل ودية إيسلندا.

علّق مدافع نايثن أكيه مدافع مانشستر سيتي الانكليزي على غياب دي يونغ، قائلاً "الجميع توجه إليه مباشرة. الأمر صعب عليه، وصعب علينا. لقد جاء في وقت صعب. فرنكي لاعب مهم بالنسبة لنا وهو رائع في المجموعة".

وقرّر مدرب هولندا رونالد كومان استدعاء المدافع إيان ماتسن الذي شارك في قيادة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 0-2 لتعويض غياب دي يونغ.

وخسر كومان أيضاً جهود تيون كومبماينرز الذي يلعب في خط الوسط، وأصيب في فخذه خلال عملية الإحماء مساء الاثنين. تقرر عدم استبداله لتستقر التشكيلة على 25 لاعباً، حسب ما أفاد الاتحاد الهولندي.

وكان مدافع برشلونة السابق أبدى قلقه حيال مشاركة لاعب أتالانتا الإيطالي في النهائيات، قائلاً "هي ليست علامة جيدة، سنجري بعض الاختبارات وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأوقعت القرعة هولندا في المجموعة الرابعة إلى جانب بولندا وفرنسا والنمسا.

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