10 مدن تستضيف مباريات يورو 2024

المصدر: وكالات

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تستعد ألمانيا هذا الصيف لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي توجت بها 3 مرات، حيث ستكون أول بطولة كبرى يخوضها منتخب (الماكينات) كمضيف منذ كأس العالم 2006.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ 17 لأمم أوروبا في الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 14 تموز/يوليو المقبل في 10 مدن ألمانية، من بينها العاصمة برلين.

كما تستضيف مدن كولونيا وميونخ وفرانكفورت وهامبورج ودورتموند ولايبزج وجيلسنكيرشن وشتوتجارت ودوسلدورف مباريات المسابقة القارية أيضا بخلاف العاصمة.

ونلقي الضوء في السطور التالية على تاريخ هذه المدن العشر ومعالمها السياحية والتجهيزات والطاقة الاستيعابية للملاعب.



برلين

هي عاصمة ألمانيا منذ إعادة توحيدها عام 1990، وهي واحدة من أكثر الأماكن إثارة وتنوعا في البلاد التي يمكنك زيارتها، وتشمل أهم مناطق الجذب السياحي في مدينة تزخر بالتاريخ والثقافة بوابة براندنبورج وبرج التلفزيون الذي يبلغ ارتفاعه 368 مترا، والذي يوفر إطلالات شاملة من منصة المراقبة الخاصة به.

وتستضيف برلين عددا من مباريات البطولة على الملعب الأولمبي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 71 ألف متفرج، حيث يعتبر الاستاد الرئيسي لفريق هيرتا برلين الألماني.

ويعد الملعب الأولمبي أكبر ملعب في (يورو 2024)، حيث استضاف كل نهائيات كأس ألمانيا منذ عام 1985، بالإضافة للعديد من المباريات رفيعة المستوى على الساحتين القارية والدولية.

وسبق للملعب الأولمبي أن استضاف المباراة النهائية لكأس العالم 2006 الذي توجت به إيطاليا عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، والذي انتهى بانتصار الفريق الكتالوني، الذي أحرز اللقب القاري المرموق آنذاك.

ويستضيف الملعب الأولمبي المباريات التالية في يورو 2024:

إسبانيا ضد كرواتيا

بولندا ضد النمسا

هولندا ضد النمسا

كما يستضيف أيضا مباراة في دور الـ 16 ودور الثمانية وكذلك المباراة النهائية.



كولونيا

مدينة ذات تاريخ غني، تقع كولونيا على نهر الراين وهي موطن لأكثر من مليون نسمة، فضلاً عن المعلم الأكثر زيارة في ألمانيا: كنيسة كاتدرائية القديس بطرس، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وسيكون ملعب (راين أنرجي شتاديون)، الذي تبلغ سعته 51 ألف متفرج، أحد ملاعب يورو 2024، حيث يعتبر معقل فريق كولون، واستضاف نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2020.

وأعيد بناء الملعب لتجهيزه لاستضافة مباريات مونديال 2006، ومنذ عام 2010 أصبح المكان المعتاد لنهائي كأس ألمانيا للسيدات، فضلا عن استضافة مباريات كرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد والحفلات الموسيقية.

ويستضيف ملعب (راين أنرجي) اللقاءات التالية في يورو 2024:

المجر ضد سويسرا

اسكتلندا ضد سويسرا

بلجيكا ضد رومانيا

إنجلترا ضد سلوفينيا

إحدى مباريات دور الـ 16



دورتموند

تعتبر القلب الثقافي لمنطقة الرور، وقد اشتهرت في الغالب بالفحم والصلب والجعة قبل 50 عاما، ولكنها تطورت لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا، مع مشهد ثقافي حيوي وتراث رياضي غني معروض في متحف كرة القدم الألماني.

ويعد ملعب (سيجنال ايدونا بارك)، الخاص بفريق بوروسيا دورتموند، أحد ستادات أمم أوروبا 2024، حيث تبلغ سعته 82700 متفرج، وسبق أن استضاف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 بين ليفربول الإنجليزي وديبورتيفو ألافيس الإسباني.

ملعب دورتموند هو أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم العالمية بفضل مدرجه الشهير "الحائط الأصفر"، وهو أحد أكبر الملاعب في يورو 2024.

ويقام على ملعب سيجنال ايدونا بارك مجموعة من مواجهات يورو 2024 هي:

إيطاليا ضد ألبانيا

تركيا ضد جورجيا

تركيا ضد البرتغال

فرنسا ضد بولندا

أحد لقاءات دور الـ 16 ومباراة في الدور قبل النهائي.



دوسلدورف

يبلغ عدد سكان مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين فيستفاليا، 650 ألف نسمة، ويوجد أكثر من 250 حانة للجعة ومطعما في مدينتها القديمة، والتي يطلق عليها اسم "أطول بار في العالم".

تضم المدينة ملعب (إسبريت أرينا)، الذي يستضيف مباريات فريق فورتونا دوسلدورف، حيث تبلغ سعته 54600 متفرج، وسبق أن استضاف عددا من لقاءات الدور الأول بنهائيات أمم أوروبا عام 1988 في ألمانيا الغربية في ظل مسماه القديم (راين شتاديون)، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

يستضيف ملعب إسبريت أرينا المباريات التالية في يورو 2020:

النمسا ضد فرنسا

سلوفاكيا ضد أوكرانيا

ألبانيا ضد إسبانيا

مباراة في دور الـ 16 ولقاء آخر في دور الثمانية

فرانكفورت

تعتبر فرانكفورت مركزا عالميا للتجارة والتمويل وتقع على ضفاف نهر ماين، وهي خامس أكبر مدينة في ألمانيا وقد أكسبها أفقها المتميز لقب "ماينهاتن".

تضم المدينة ملعب (دوتش بانك بارك)، الخاص بفريق آينتراخت فرانكفورت، والذي يبلغ عدد مقاعده 52300 مقعد، حيث استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيدات عام 2002، وإحدى لقاءات دور الثمانية بكأس العالم 2006، كأبرز اللقاءات التي استضافها على مدار تاريخه.

تم بناء الملعب عام 1925 واستضاف مباريات في العديد من البطولات الكبرى بما في ذلك بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 1988 وكأس العالم 2006.

ويجرى على ملعب دوتش بانك بارك المباريات التالية في يورو 2024:

بلجيكا ضد سلوفاكيا

الدنمارك ضد إنجلترا

سويسرا ضد ألمانيا

سلوفاكيا ضد رومانيا

أحد لقاءات دور الـ 16



جيلسنكيرشن

تشتهر مدينة جيلسنكيرشن باستخراج الفحم وتاريخ صناعة الصلب، ولكن سيجد الزوار هذه الأيام مساحات خضراء ومسارح ورحلات القوارب، فضلاً عن التراث الصناعي في منطقة الرور.

ويعد ملعب (فيلتينس أرينا) أبرز ملاعب مدينة جيلسنكيرشن، حيث يستضيف لقاءات فريق شالكه، بطل الدوري الألماني 7 مرات والفائز بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1997 / 1998.

وتصل سعة الملعب 62 ألف متفرج، ويتميز بسقف قابل للطي وملعب منزلق، وقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة لا تنسى هنا لمنتخب بلاده، حينما قاده للفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بكأس العالم 2006.

ويستضيف ملعب فيلتينس أرينا المواجهات التالية في يورو 2024:

صربيا ضد إنجلترا

إسبانيا ضد إيطاليا

جورجيا ضد البرتغال

أحد لقاءات دور الـ 16



هامبورج

ثالث أكبر مدينة أوروبية دون أن تكون عاصمة وطنية، تتمتع هامبورج بميناء مشهور عالميا وتاريخ ثقافي غني وهندسة معمارية رائعة وحياة ليلية تجعلها مدينة مفضلة للعديد من السائحين.

يعتبر ملعب (فولكسبارك) الملعب الأبرز بمدينة هامبورج، وتبلغ سعته 55 ألف متفرج، وهو الاستاد المخصص لفريق هامبورج، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني حاليا، وسبق له استضافة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عام 2010، بالإضافة لأحد لقاءات دور الثمانية لكأس العالم 2006.

تم افتتاح ملعب فولكسبارك لأول مرة عام 1953، قبل أن يشهد عملية توسعة كبيرة عام 2000 واستضاف مباريات في أمم أوروبا عام 1988 وكأس العالم عامي 1974 و2006.

وتقام على ملعب فولكسبارك اللقاءات التالية في يورو 2024:

بولندا ضد هولندا

كرواتيا ضد ألبانيا

جورجيا ضد التشيك

التشيك ضد تركيا

إحدى مباريات دور الثمانية



لايبزج

كانت لايبزج، التي كانت ذات يوم موطنا ليوهان سيباستيان باخ، غارقة في الثقافة والتاريخ، وليس أقلها المظاهرات السلمية في عام 1989 التي استحوذت على الحالة المزاجية مع تحرك ألمانيا نحو إعادة توحيد شطري البلاد.

يقع ملعب (ريد بول أرينا)، الذي يتميز بسقف على أحدث طراز، في مدينة لايبزج، حيث تبلغ سعته 44345 متفرج، وتم افتتاحه عام 2004، بعد أن أعيد بناؤه على أنقاض ملعب (زينترال شتاديون) القديم، وهو أكبر ملعب في ألمانيا الشرقية السابقة.

ويعد الملعب معقلا لفريق لايبزج، المنافس بالدوري الألماني، حيث استضاف عددا من لقاءات كأس العالم 2006.

ويستضيف ملعب (ريد بول أرينا) المباريات التالية في يورو 2024:

البرتغال ضد التشيك

هولندا ضد فرنسا

كرواتيا ضد إيطاليا

إحدى مواجهات دور الـ 16

ميونخ

يعيش في مدينة ميونخ ما يقرب من 6ر1 مليون نسمة، وهي ثالث أكبر مدينة في ألمانيا ووجهة مليئة بالتاريخ والمعارض الفنية والمتنزهات وحدائق الجعة.

ولدى المدينة البافارية ملعب (أليانز أرينا)، معقل فريق بايرن ميونخ، البطل التاريخي للدوري الألماني، وتبلغ سعته 75 ألف متفرج، وتم بناؤه عام 2005، بواسطة بايرن وجاره نادي ميونخ 1860.

ورغم استحواذ بايرن منذ ذلك الحين على الملكية الكاملة للملعب، فقد شهد أليانز أرينا نهائي لا ينسى لدوري أبطال أوروبا عام 2012، عندما خسر الفريق البافاري أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.

كما استضاف الملعب العملاق عدة لقاءات في النسخة الماضية لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي كان من بينها فوز إيطاليا 2 / 1 على بلجيكا في دور الثمانية.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا المباريات التالية في يورو 2024:

ألمانيا ضد اسكتلندا

رومانيا ضد أوكرانيا

سلوفينيا ضد صربيا

الدنمارك ضد صربيا

أحد لقاءات دور الـ 16 ومباراة في الدور قبل النهائي



شتوتجارت

شتوتجارت مدينة صناعية كبرى وموطن لاثنين من أشهر شركات تصنيع السيارات في العالم، مرسيدس وبورش، ولكن يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بمشهد صناعة النبيذ والطهي الغني، مع حساء الفطائر من بين التخصصات المحلية.

وسيمثل ملعب (مرسيدس بنز ارينا)، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 57 ألف متفرج، مدينة شتوتجارت في كأس الأمم الأوروبية القادمة، حيث تم تجديده وتحديثه عدة مرات منذ بنائه.

واستضاف الملعب الخاص بفريق شتوتجارت مجموعة من لقاءات كأس العالم عامي 1974 و2006، كما احتضن عددا من مباريات أمم أوروبا عام 1988.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز أرينا المباريات التالية في يورو 2024:

سلوفينيا ضد الدنمارك

ألمانيا ضد المجر

اسكتلندا ضد المجر

أوكرانيا ضد بلجيكا

أحد لقاءات دور الثمانية.

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