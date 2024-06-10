الحكم على 3 مشجعين بالسجن بسبب العنصرية ضد فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حُكم على ثلاثة مشجعين من فالنسيا، بالسجن 8 أشهر، اليوم الإثنين، ومنعهم من دخول ملاعب كرة القدم لمدة عامين، بسبب توجيه إهانات عنصرية ضد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في ملعب ميستايا، بالإضافة إلى دفع غرامة.

وكان فينيسيوس اشتكى من أنه تعرض لإهانات عنصرية من قبل مشجعين في المدرجات في 21 مايو الماضي، في مباراة بين فالنسيا وريال مدريد.

وتم إيقاف المباراة لبضع دقائق، وتمكن اللاعب من تحديد أحد المتهمين، وبعد بلاغ من رابطة الدوري الإسباني في نفس الليلة، تم تحديد هوية 2 آخرين باستخدام الكاميرات الداخلية لملعب فالنسيا.

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