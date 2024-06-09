التعادل السلبي يخيم على مواجهة ناميبيا وتونس في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

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خيم التعادل السلبي على مواجهة ناميبيا وتونس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن ناميبيا صاحب المركز الثاني.

وتضم المجموعة كذلك منتخب ليبيريا صاحب المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن مالاوي في المركز الرابع، فيما يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الخامس (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن ساو تومي وبرينسيب في المركز السادس والأخير.

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