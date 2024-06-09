الاتحاد الألماني يشيد بدعم ناجلسمان لحارس مرمى المنتخب مانويل نوير

المصدر: د ب أ

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رحب المسؤولون في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بالدعم غير المشروط من جانب المدرب يوليان ناجلسمان، لحارس مرمى الفريق مانويل نوير، وذلك رغم ارتكابه بعض الأخطاء مؤخرا.

وقال رودي فولر، مدير المنتخب الألماني الأول في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "مانويل يتمتع بكامل دعمنا وثقتنا".

كان ناجلسمان قد صرح إن نوير سيكون الخيار الأول للفريق في كأس أمم أوروبا 2024 في مارس الماضي، وواصل ثقته في حامل لقب كأس العالم مع المنتخب سابقا، وذلك رغم الخطأ الذي تسبب في تقدم منتخب اليونان بهدف في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 2/1 يوم الجمعة الماضي.

ولم يكن نوير،حارس بايرن ميونخ، في أفضل حالاته في المباريات الأخيرة الأمر الذي تسبب في جدل كبير، خاصة مع وجود مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وقال أندرياس ريتيج، المدير الإداري بالاتحاد الألماني للعبة في تصريحات لقناة "سبورت 1"، إن ناجلسمان تعامل بالطريقة الصحيحة مع الأمر، داخل وخارج الملعب.

وأضاف ريتيج عن نوير: "إنه في حالة جيدة، وهو الحارس الأساسي على الأقل بالنسبة لنا جميعا".

وتابع : "الجميع يتطلع إليه، وليس فقط بسبب طوله، ولكن للأداء والإضافة الذي يقدمها وهي كافية".

وتابع ريتيج أن دعم ناجلسمان لنوير وتوضيح موقفه من الأمر هو الطريقة الصحيحة من أجل عدم بدء مناقشة أخرى، مضيفا: "وإلا سيكون لدينا نقاشات عديدة قبل أيام من أمم أوروبا حول من سيكون رقم 1 ومن سيكون رقم 2".

ويفتتح المنتخب الألماني مشواره في البطولة بمواجهة اسكتلندا يوم الجمعة، وتضم المجموعة الأولى كذلك منتخبي المجر وسويسرا.

وانتقد كريستوف كرامر، الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 مع نوير، في تصريحات لقناة "زد دي إف " النقاشات الجارية واعتبر أن الأمر غير منطقي".

وقال كرامر: "إذا أخطأ مرة فسيكون هناك احتمالية كبيرة أنه لن يفعل ذلك للمرة الثانية في فترة قصيرة".

وأضاف: "لا يجب علينا الحديث عن كون تير شتيجن حارس من الطراز العالمي، لا يوجد رأيان في ذلك، وكذلك لسنا بحاجة للحديث عن حقيقة أن مانويل نوير حارس كبير".

وأوضح كرامر أنه من الجيد أن خطأ نوير جاء في مباراة ودية وليس في أمم أوروبا، وسار فولرعلى النهج ذاته حينما تحدث عن المشاكل الدفاعية للمنتخب الألماني في الشوط الأول في مواجهة اليونان.

وقال فولر : "يعلم اللاعبون ذلك ويتساءلون عن السبب، وهذا أمر جيد".

وأضاف: "لذلك من الإيجابي أن تلك الأخطاء تحدث الآن وليس في البطولة".

وتابع: "ما يجب علينا أن نتساءل بشأنه هو كيف أن المنتخب اليوناني سنحت له العديد من الفرص أمامنا، لم يكن ذلك جيدا، كان أداؤنا بطيئا للغاية وأتسم بالأهمال في البداية، وخاصة في عملية بناء الهجمة".

وأشاد فولر كذلك بأداء الفريق في الشوط الثاني وقلب النتيجة لصالحه وتحقيق الفوز.

وأوضح فولر: "الأهداف من كاي هافيرتز وباسكال جروس كانت رائعة، الفريق لعب بشكل جيد على المستوى الهجومي".

وتابع: "لكن أكثر ما جعلني سعيدا هو حالة التفاعل بين الفريق والجماهير"، مضيفا " أن هذه التفاعل مع الجماهير سيكون مصدر قوتنا الكبيرة في البطولة".

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