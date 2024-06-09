ميرتيساكر: منتخب ألمانيا بمقدوره بلوغ المربع الذهبي ليورو 2024

المصدر: د ب أ

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أكد بير ميرتيساكر المتوج مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 أن بلاده التي تستضيف كأس أمم أوروبا (يورو 2024) قادرة على بلوغ المربع الذهبي من البطولة القارية، إذا ظهر منتخب بلاده بشكل طيب في دور المجموعات، الأمر الذي سيخلق حالة من النشوة بين أفراد الشعب.

وقال ميرتيساكر لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد أن يورو 2024 تشكل "عنصر ضغط" للفريق الألماني الذي جرى تشكيله مؤخرا تحت قيادة المدرب الجديد يوليان ناجسلمان ، وأنه ينبغي على فريقه تخطي تلك الضغوط في المقام الأول.

وأشار النجم الدولي السابق "لدينا فرصة جيدة للغاية للتأهل من تلك المجموعة، هذه خطوة مهمة للفريق".

وتابع "تخطي تلك المجموعة ثم رفع الحالة المزاجية للشعب الألماني والنضج من تلك التجربة، نحن في حاجة لوقوف الجميع إلى جوارنا في دور المجموعات ، حتى يكون الصيف ناجحا".

ويفتتح منتخب ألمانيا مشواره في يورو 2024 يوم الجمعة المقبل بملاقاة اسكتلندا قبل مواجهة المجر وسويسرا.

وأكد ميرتيساكر أن بلوغ المربع الذهبي أمر ممكن "وسنرى بعدها من سنواجه".

واستضافت ألمانيا كأس العالم 1974 وفازت باللقب لكن البطولة آنذاك لم تشهد أدوارا إقصائية، لكن مرحلتي مجموعات، ثم بلغ الفريق المربع الذهبي خلال بطولتي يورو 1988 ومونديال 2006 على الأراضي الألمانية.

ورشح ميرتيساكر لاعب ارسال الإنجليزي سابقا، منتخب إنجلترا،وصيف البطولة السابقة، للفوز بلقب يورو 2024.

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