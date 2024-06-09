دول اختفت من الساحة وبقيت أسماؤها في سجلات أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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تستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بمشاركة 24 منتخبا في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، في النسخة رقم 17 من البطولة.وطوال النسخ السابقة من البطولة، شاركت العديد من المنتخبات على مدار أكثر من 60 عاما للبطولة العريقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1960.

لكن مع مرور الوقت وتبدل الأحوال السياسية وتباينها في القارة العجوز، فقد اختفت العديد من الدول وتغيرت أسماءها لكنها بقيت في سجلات التاريخ للبطولة بما قدمته من عطاء على أرض الملعب.

وفي السطور القادمة، نستعرض معا منتخبات الدول التي لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وسبق لها المشاركة في أمم أوروبا:-



الاتحاد السوفييتي

توج منتخب الاتحاد السوفييتي بلقب النسخة الأولى من البطولة في عام 1960 التي أقيمت في فرنسا، بعد تغلبه على نظيره اليوغسلافي 2 /1 في النهائي.

وفي تلك الفترة من التاريخ، كان منتخب الاتحاد السوفييتي واحدا من القوى الفاعلة في عالم كرة القدم الأوروبية، حيث تأهل الفريق لدور الثمانية في نسخة كأس العالم 1958، وهو ما حققه أيضا عام 1962، وبين النسختين من المونديال، توج بأول لقب للبطولة الأوروبية على الإطلاق.

بنجوم ورموز مثل ليف ياشين في فترة الستينات وأوليج بلوخين في الثمانينات وزميله الحارس رينات ديساييف، كان منتخب الاتحاد السوفييتي عضوا شبه دائم في البطولات القارية والعالمية، لكن مع تفكك الاتحاد السوفييتي أوائل التسعينات، أسفر ذلك عن تشكيل منتخب للدول المستقلة عن الاتحاد ليشارك في نسخة 1992 في الدنمارك، قبل أن تقوم كل دولة بتشكيل اتحادها الخاص ومنتخب بلادها مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروس وغيرهم.

وتحت اسم الاتحاد السوفييتي، فقد حقق الفريق اللقب عام 1960 وخسر النهائي ثلاث مرات ، أولها أمام إسبانيا في نسخة 1964 و في 1972 أمام ألمانيا الغربية و1988 أمام هولندا، كما حصل على المركز الرابع في نسخة 1968 أمام إيطاليا.



تشيكوسلوفاكيا

نجح المنتخب التشيكوسلوفاكي في تحقيق لقب كأس أمم أوروبا عام 1976 على أرض يوغسلافيا، بعدما تغلب على ألمانيا الغربية، حامل اللقب، بضربات الترجيح، والتي اشتهر من خلالها لاعبه أنتونين بانينكا بتنفيذه ضربة الترجيح بطريقة أصبحت حديث العالم حتى يومنا هذا ويقوم كبار النجوم أحيانا بتنفيذها بطريقة "بانينكا".

لكن مع انفصال البلدين، التشيك وسلوفاكيا، فقد اختفى المنتخب التشيكوسلوفاكي للأبد، لكن التاريخ سجل أسمه بحروف من نور، وفي البطولة الحالية يشارك كلا المنتخبين التشيكي والسلوفاكي في البطولة.

وكان آخر ظهور لمنتخب تشيكوسلوفاكيا الموحد، في نسخة 1990 بكأس العالم في إيطاليا، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد المنتخب الألماني الذي توج فيما بعد باللقب.

وشهدت نسخة عام 1996 في إنجلترا، أول ظهور لمنتخب جمهورية التشيك، الذي ارتدى الألوان نفسها (الأحمر والأزرق والأبيض)، وتألق في البطولة ليصل إلى النهائي ويخسر بالهدف الذهبي لأوليفير بيرهوف ومنتخب ألمانيا في ملعب "ويمبلي".



يوغسلافيا

شارك منتخب يوغسلافيا في أول نسخة لأمم أوروبا عام 1960 في فرنسا، وخسر في المباراة النهائية أمام الاتحاد السوفييتي.

ولم ينجح المنتخب اليوغسلافي في خطف اللقب في النسخة الثالثة عام 1968، حينما خسر أمام أصحاب الأرض إيطاليا في النهائي، واكتفى بالمركز الرابع في نسخة عام 1976 التي أقيمت على أراضيه.

وفي نسخة عام 1984 في فرنسا لم يقدم الفريق ما يستحق عليه الاستمرار في البطولة، ليغادرها من دور المجموعات، وتكون تلك المرة الأخيرة التي يظهر فيها المنتخب اليوغسلافي الموحد

بعد ذلك التاريخ، وبعد انفصال دول الاتحاد اليوغسلافي، ظهرت منتخبات أخرى مثل كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، وبقي منتخب يوغسلافيا متواجدا لكنه لم يعد يمثل كافة دول الاتحاد، وخرج من دور الستة عشر في نسخة عام 1998 بكأس العالم، ومن دور الثمانية في أمم أوروبا 2000.

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