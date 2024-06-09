سلوفينيا تعود لخريطة أمم أوروبا بعد غياب 24 عاما

المصدر: د ب أ

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عاد منتخب سلوفينيا للأضواء مجددا بعد غياب طويل بتسجيل حضوره الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب سلوفينيا في المجموعة الثالثة حيث سيبدأ مشواره بمواجهة الدنمارك في 16 يونيو وبعدها بأربعة أيام يلاقي صربيا، قبل أن يخوض الاختبار الأصعب أمام إنجلترا في 25 يونيو.

ولا يملك منتخب سلوفينيا تاريخا طويلا في القارة الأوروبية بل كان جزء من جمهورية يوغوسلافيا قبل الانفصال السياسي الرسمي وخاض التصفيات المؤهلة لأول مرة قبل نسخة يورو 1996 التي أقيمت في إنجلترا.

ولكن نجحت سلوفينيا سريعا في فرض نفسها على الساحة وتأهلت للمرة الأولى والأخيرة في النسخة التالية التي أقيمت عام 2000 في هولندا وبلجيكا ولكنها خرجت سريعا من الدور الأول بعد خسارة وتعادلين ومباراة لا تنسى أمام يوغوسلافيا انتهت بالتعادل 3/3.

ورغم العروض الجيدة في يورو 2000، فإن المنتخب السلوفيني اختفى تماما وفشل في التأهل على مدار 5 دورات متتالية حتى عاد مجددا للمشاركة في يورو 2024 بعد حلوله وصيفا في المجموعة الثامنة بالتصفيات برصيد 22 نقطة متخلفا بفارق المواجهات عن الدنمارك صاحبة الصدارة.

وحقق منتخب سلوفينيا نتائج بارزة في التصفيات حيث حقق سبعة انتصارات مقابل تعادل وخسارتين، وسجل 20 هدفا مقابل 9 أهداف في مرماه وتخطى مشوارا في المتناول أمام منتخبات فنلندا وكازاخستان وأيرلندا الشمالية وسان مارينو.

ولعب بنجامين سيسكو مهاجم فريق لايبزيج الألماني دور البطولة في مشوار منتخب سلوفينيا بالتصفيات حيث سجل 5 أهداف ما يعني أنه كان يشكل 25% من القوة الهجومية لمنتخب بلاده، كما برز أيضا يان أوبلاك قائد الفريق وحارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويقود منتخب سلوفينيا مديره الفني المحلي ماتياز كيك البالغ من العمر 62 عاما، والذي تولى المسؤولية في نوفمبر 2018 وقاد بلاده في 53 مباراة رسمية وودية حقق خلالها الفريق 26 فوزا مقابل 15 تعادلا و12 هزيمة، ويمتد تعاقده حتى أواخر العام المقبل 2025.

ورغم الغياب الطويل عن أجواء اليورو بعد ظهوره الأول، فإن منتخب سلوفينيا تأهل مرتين لكأس العالم في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2010 بجنوب أفريقيا، لكنه خرج في المرتين من الدور الأول مكتفيا بفوز وحيد مقابل تعادل وأربع هزائم في ست مباريات.

وخاض منتخب سلوفينيا مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 8 مرات خاض خلالها 86 مباراة، فاز 36 مرة مقابل 17 تعادلا و33 خسارة، وسجل لاعبوه 119 هدفا مقابل 100 هدف في مرماه.

وانضمت سلوفينيا لعضوية الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم في عام 1992 وقبل المشاركة في يورو 2024 تراجع منتخب سلوفينيا خطوتين في التصنيف الدولي ليحتل المركز 57 علما بأن أفضل تصنيف له يعود إلى أواخر عام 2010 عندما حل في المركز 15 بينما تراجع لأسوأ تصنيف 134 في ديسمبر 1993.

ويعد بوستيان سيزار مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق أكثر اللاعبين ارتداء لقميص سلوفينيا في 101 مباراة دولية، بينما يعد زلاتكو زاهوفيتش الذي ارتدى قمصان أندية بنفيكا وبورتو في البرتغال وفالنسيا الإسباني الهداف التاريخي لسلوفينيا بتسجيله 35 هدفا في 80 مباراة دولية.

وحقق منتخب سلوفينيا أكبر فوز في تاريخه بالتغلب على سلطنة عمان 7/صفر في فبراير 1999 بينما تكبد أكبر خسارة بالسقوط بخماسية نظيفة أمام فرنسا في أكتوبر 2002.

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