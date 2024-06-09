بيلينجهام يراهن على شخصية البطل لكسر عقدة إنجلترا في (يورو 2024)

المصدر: د ب أ

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يلمع جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني وسط قائمة مدججة بالنجوم لمنتخب إنجلترا استعدادا للمشاركة في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

في صيف العام الماضي 2023 انتقل بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وأثقل النجم الإنجليزي الضغوط على كاهله بارتداء القميص رقم 5 الخاص بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي لطالما صنع إنجازات عديدة مع الفريق الملكي سواء لاعبا أو مدربا.

ولكن النجم الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والذي تدرج بين ناشئي نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي قفزت قيمته السوقية سريعا إلى 180 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية وكسب الرهان، وارتدى ثوب الإجادة وبات من نجوم الصف الأول عالميا ومرشحا بارزا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الحالي.

قاد بيلينجهام فريق ريال مدريد للفوز بلقبي كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ناديه السابق دورتموند في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل بيلينجهام 23 هدفا وصنع 12 لزملائه خلال 40 مباراة لتزداد الآمال حوله بشأن قيادة المنتخب الإنجليزي لكسر العقدة والتتويج بأول لقب منذ الفوز بكأس العالم 1966 الذي استضافته إنجلترا.

ويعد جود بيلينجهام أيضا من الركائز الأساسية في خطط جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الذي استدعى لاعب الوسط الشاب لأول مرة في نوفمبر 2020 ليلعب 29 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف بقميص المنتخب الإنجليزي.

واكتسب بيلينجهام خبرات كبيرة أيضا على المستوى الدولي حيث كان ضمن قوام المنتخب الإنجليزي في النسخة الأخيرة يورو 2020 التي شهدت تأهل منتخب إنجلترا للمباراة النهائية قبل خسارة اللقب بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وتواجد بيلينجهام أيضا مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) ولمع في مسيرة الأسود الثلاثة التي انتهت بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وتعقد الجماهير ووسائل الإعلام الإنجليزية آمالا كبيرة على الاستفادة من شخصية البطل التي اكتسبها جود بيلينجهام بقميص ريال مدريد الإسباني في تعزيز حظوظ منتخب إنجلترا في الفوز باللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

وفي موسمه الأولى مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طور اللاعب الإنجليزي الواعد قدراته الفنية وأثبت أنه قادر على أداء مهام أكثر من مركز سواء لاعب الوسط أو المهاجم الثاني أو رأس الحربة الصريح، مما أدخله سباق المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم، ويعد الهداف الأول لفريقه هذا الموسم.

وتبقى حظوظ المنتخب الإنجليزي قوية في تجاوز الدور الأول حيث سيكون جود بيلينجهام وباقي رفاقه بكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت أمام اختبارات كروية تبدو في المتناول بالمجموعة الثالثة التي تضم سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

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