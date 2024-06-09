لن يبقى في ليفربول ولن يرحل إلى السعودية..الكشف عن وجهة جديدة لمحمد صلاح

المصدر: وكالات

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أعلن الصحفي التركي زكي أوزوندوروكان أن هناك وجهة مفاجئة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعيدا عن الدوري السعودي.

وأكد الصحفي أن فريق غلطة سراي يسعى للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع في الفترة المقبلة بين نجم الفراعنة والنادي التركي من أجل الاتفاق على العديد من الأمور التي تخص رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أن المدرب الجديد آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، أثر على مستقبل اللاعب المصري رفقة الريدز، مشيرا إلى أن هذا السبب سيجعل اللاعب يرغب في اتخاذ خطوة جديدة وتحد جديد.

وظهرت العديد من التعليقات من قبل جماهير ليفربول على تلك التصريحات التي أدلى بها الصحفي التركي، حيث تعرض للعديد من السخرية من قبل جماهير الريدز التي لم تأخذ تصريحاته على محمل الجد، في الوقت الذي أكدت فيه عدد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن صلاح مستمر مع ليفربول في الفترة المقبلة، خاصةً بعد رغبة المدرب الهولندي آرني سلوت في العمل مع لاعب منتخب مصر في الموسم المقبل.

ويشار إلى أن صلاح ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في الدوري السعودي، ولكن بعد انتهاء الموسم الأخير نشر لاعب الفراعنة منشورا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي استوحت الجماهير من خلاله أنه سيبقى مع ليفربول في الموسم القادم، بعدما أكد اللاعب بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز بكافة البطولات مع المدرب الجديد.

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