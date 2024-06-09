مقابل 11 مليون يورو..مبابي يشتري قصر غاريث بيل الفخم

المصدر: البيان

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يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الجديد، للانتقال إلى العاصمة الإسبانية بعد الانتهاء من المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وكشفت الصحف الإسبانية أن مبابي اشترى قصرًا فاخرًا في إسبانيا من لاعب الريال السابق غاريث بيل في منطقة "لا فينكا" مقابل 11 مليون يورو.

وتعتبر "لا فينكا" واحدة من المناطق الأكثر أمانًا وتميزًا في العاصمة الإسبانية مدريد، وتبلغ مساحة القصر 1200 متر مربع، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وخلال الأشهر الماضية، قام كيليان بتقييم العقارات المتاحة في منطقة بوزويلو دي ألاركون بالعاصمة مدريد، وأخيرًا اختار القصر الذي كان مملوكًا لبيل.

يقع القصر على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، ويتضمن مطبخًا كبيرًا، عدة غرف معيشة، 8 غرف نوم، 11 حمامًا (8 منها ملحقة بالغرف)، غرفة سينما، مسبح داخلي وخارجي مدفأ، صالة ألعاب رياضية وساونا.

إضافة إلى ذلك، يمتلك مبابي مرآبًا كبيرًا يتسع لـ 7 سيارات، وملعبًا لكرة القدم وكرة السلة، وملعب غولف خاص به. يتمتع القصر بإجراءات أمنية مشددة تشمل بوابات محيطية مزدوجة، وكاميرات التعرف على الوجه، ونظام إنذار متصل بالشرطة، وحراس أمن يقومون بدوريات على مدار الساعة.

اشترى لاعب باريس سان جيرمان السابق القصر، الذي يتميز بخطوط حديثة ونوافذ كبيرة وأسلوب بسيط، بعد تخفيض سعره الأولي من 13 مليون يورو إلى 11 مليونًا.

ورحل غاريث بيل عن صفوف الملكي صيف 2022 بعد تسع سنوات في "سانتياغو بيرنابيو"، شهدت التتويج بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا.

كما استأجر مبابي منزلًا آخر ليكون قريبًا من المنزل الذي ستعيش فيه والدته فايزة العماري.

وكانت صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد كانت واحدة من أطول صفقات الانتقال في تاريخ كرة القدم، ووقع اللاعب البالغ 25 عامًا عقدًا مع الريال لمدة خمسة مواسم، حتى 30 يونيو 2029.

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