النجم البلجيكي كيفين دي بروين يراوغ الأندية السعودية

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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، خدع الأندية السعودية التي كانت تسعى للتعاقد معه.

دي بروين، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2025.

ووفقاً لتقرير "ليكيب"، فإن دي بروين يعرب في جلساته الخاصة مع عائلته عن رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي، وهذا يتناقض مع تصريحاته العلنية التي أشارت إلى احتمال رحيله.

كان دي بروين قد قال في تصريحات سابقة: "عندما أكون في هذا العمر، يجب أن أكون منفتحاً على كل الخيارات، بما في ذلك الانتقال إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة في نهاية مسيرتك، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار. زوجتي ترى أن تجربة جديدة ومختلفة ستكون فكرة جيدة، لذلك يجب أن أفكر في مستقبلي".

وأشار دي بروين: "إذا لعبت في السعودية لمدة عامين، سأتمكن من تحقيق مبالغ مالية هائلة، بينما لم أتمكن من تحقيقها بعد 15 عاماً من اللعب".

وأفادت صحيفة "ليكيب" وفقاً لروسيا اليوم بأن إدارة نادي مانشستر سيتي لم تفتح حتى الآن محادثات مع دي بروين بشأن تجديد عقده، رغم قرب انتهاء العقد الحالي.

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