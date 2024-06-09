ليفركوزن يضم المدافع الفرنسي الشاب بيلوسيان

المصدر: برلين - أ ف ب

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تعاقد باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم مع قلب الدفاع الفرنسي الشاب جيانويل بيلوسيان من نادي رين حتى عام 2029، بقيمة بلغت 15 مليون يورو «16.2 مليون دولار أمريكي»، ووصف المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس بيلوسيان لاعباً مهماً مع باير ليفركوزن.

بدوره قال بيلوسيان: الانتقال إلى ليفركوزن، الذي توج للمرة الأولى بتاريخه بلقب البوندسليغا أمر لا يصدق، واصفاً مشوار زملائه الجديد تحت إشراف المدرب الإسباني شابي ألونسو بالـ«خارق».

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