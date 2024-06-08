استعدادات يورو 2024.. لوكا مودريتش يقود كرواتيا للفوز على البرتغال ودياً

المصدر: أ ب

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تغلب منتخب كرواتيا على نظيره البرتغال بنتيجة 2/1، في مباراتهما الودية استعداداً لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

افتتح لوكا مودريتش التسجيل لمنتخب كرواتيا بهدف في الدقيقة الثامنة من المباراة من علامة الجزاء.

وتمكن منتخب البرتغال من إدراك التعادل عن طريق ديوغو جوتا، بهدف أحرزه في الدقيقة 48 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من نيلسون سيميدو.

وأحرز أنتي بوديمير الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أوروبا يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وتستضيفها ألمانيا.

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