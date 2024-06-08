أندية "البريمير ليغ" تصوت لصالح بقاء تقنية الفيديو "VAR" في الموسم المقبل

المصدر: البيان

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صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، لصالح بقاء تقنية الفيديو "VAR" في الموسم المقبل.

وكان نادي وولفرهامبتون قد تقدم بمقترح يطالب بإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" اعتبارا من الموسم المقبل.

ولم يحصل المقترح على العدد المطلوب من الأصوات، إذ جاءت نتيجة التصويت بتسعة عشر صوتا رافضا إلغاء استخدام تقنية الفيديو، مقابل صوت واحد للموافقة.

ومن أجل إلغاء تقنية الفيديو كان يتطلب الأمر تصويت 14 ناديا من أصل 20 ناديا من "البريمير ليغ" من أجل ذلك.

وعانى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ضغط متزايد بشأن ضرورة تحسين تقنية الفيديو، والتي بدأ العمل بها منذ بداية الموسم (2019- 2020).

كما تمت التوصية، في الاجتماع العام السنوي ، بتطوير تقنية الـ"VAR" وتحسين استخدامها اعتبارا من الموسم المقبل، واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي اعتبارا من الخريف المقبل لتقليل حالات تأخير اللعب، وتقليل عدد الحالات التحكيمية التي يتم اللجوء فيها إلى "VAR"

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