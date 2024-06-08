صندوق الاستثمار السعودي يستهدف ثلاثة «لآلئ» من الدوري الإيطالي

المصدر: البيان

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حدد صندوق الاستثمار السعودي 3 نجوم من الدوري الإيطالي، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استمرارًا للطرفة التي أحدثها الدوري السعودي في سوق انتقالات اللاعبين.

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه بمنصة "إكس"، فإن صندوق الاستثمار يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم روما المعار من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار: "مسألة رحيل مارتينيز عن الإنتر غير قابلة للنقاش، فيما يظل نابولي متمسكًا بأوسيمين ولن يفرط في خدماته سوى بدفع الشرط الجزائي في عقده".

ويرى رودي جاليتي أن روميلو لوكاكو هو الخيار الأسهل بالنسبة لأهداف صندوق الاستثمار في صيف 2024.

وأشارت تقارير صحفية قبل أيام قليلة إلى أن تشيلسي يرحب برحيل لوكاكو بناء على رغبة مشتركة بين الطرفين، رغم ارتباط اللاعب البلجيكي مع البلوز بعقد يمتد حتى عام 2026.

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