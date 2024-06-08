في معركة تكسير عظام.. كرواتيا تبحث عن أول ألقاب الجيل الذهبي

المصدر: وكالات

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يخوض منتخب كرواتيا معركة تكسير عظام في كأس أمم ‏أوروبا "يورو 2024" لكنه يثق في قدرته على تجاوز الصعاب بعد أن ‏حقق طفرة هائلة خلال السنوات الخمس الماضية.‏

وأوقعت القرعة منتخب كرواتيا في مجموعة الموت (المجموعة الثانية) إلى جوار ‏إسبانيا التي تقتسم لقب البطل القياسي لكأس أمم أوروبا رفقة ألمانيا وكلاهما ‏حصد اللقب 3 مرات، وإيطاليا حاملة اللقب والتي حصدت اللقب للمرة الثانية ‏عبر نسخة يورو 2020 إلى جانب منتخب ألبانيا المتواضع.‏

ويفتتح منتخب كرواتيا مشواره في البطولة القارية بملاقاة الماتادور الإسباني على ‏الملعب الأولمبي في برلين وبعدها بأربعة أيام يلاقي ألبانيا على ملعب ‏فولكسبارك، ثم يختتم مشواره بملاقاة إيطاليا يوم 24 حزيران/يونيو على ملعب ‏ريد بول أرينا.‏



والتقى منتخب كرواتيا نظيره الإسباني 10 مرات من قبل حيث فاز 3 مرات ‏مقابل تعادل وحيد و6 هزائم، كما قابل إيطاليا تسع مرات حيث فاز 3 ‏مرات وتعادل في خمس وخسر مرة واحدة، بينما يواجه ألبانيا للمرة الأولى.‏

وشارك منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا للمرة الأولى بعد الانفصال عن ‏يوغسلافيا في عام 1996، وفي الإجمالي تأهل الكروات لسبع نسخ من البطولة ‏القارية، بما في ذلك يورو 2024.‏

وعلى مدار مشاركاته الست السابقة في كأس أمم أوروبا، تمثلت أبرز نجاحات ‏كرواتيا في بلوغ دور الثمانية مرتين في نسختي 1996 و2008 فيما خرج من ‏دور المجموعات مرتين ومن دور الـ 16 مرتين.‏

وخلال مشواره القاري خاض منتخب كرواتيا 22 مباراة حيث فاز في تسع وتعادل ‏في ست وخسر في سبع، وسجل 30 هدفا واهتزت شباكه 28 مرة.‏

وفي التصفيات القارية خاض منتخب كرواتيا 78 مباراة حيث فاز في 50 ‏وتعادل في 17 وخسر في 11 مباراة، وسجل 148 هدفا مقابل 50 هدفا سكنت ‏شباكه.‏

وفي تصفيات يورو 2024 حل منتخب كرواتيا في المركز الثاني بالمجموعة ‏الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة، بعد أن حقق ‏خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمتين.‏

ويأتي النجاح الأبرز للكرة الكرواتية من خلال كأس العالم، حيث حصد الفريق ‏3 ميداليات على مدار مشاركاته بواقع فضية واحدة وبرونزيتين.‏

وفي أول مشاركة بالمونديال عام 1998 حل منتخب كرواتيا ثالثا، لكنه خرج من ‏دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث التالية في نسخ 2002 و2006 ‏و2014.

جاء ذلك قبل أن يسجل إنجازا تاريخيا في مونديال روسيا 2018 بحلوله في ‏المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا في المباراة النهائية، ثم في المركز ‏الثالث في مونديال قطر 2022.‏

ويتسلح منتخب كرواتيا بالجيل الذهبي الحالي خلال مشواره في يورو 2024، ‏حيث يضم بين صفوفه مزيجا من الخبرة وعناصر الشباب، وأسماء رنانة تزين ‏قوائم كبار الأندية الأوروبية، ومن بينهم يوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، ‏وبورنا سوسا مدافع أياكس أمستردام، وبوسيب ستانيسيتش مدافع باير ليفركوزن ‏بطل ألمانيا.

كما يتسلح بوجود لوكا مودريتش قائد ريال مدريد، وماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ‏مانشستر سيتي، ومارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، وأندري كراماريتش ‏مهاجم هوفنهايم، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، صاحب الإنجازات المضيئة ‏في تاريخ الكرة الكرواتية.‏

وخاض منتخب كرواتيا أول مباراة دولية بعد الحصول على عضوية الاتحاد ‏الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 1992 وخسر أمام أستراليا 0-1.‏

ويعتبر الفوز على سان مارينو 10-0 في عام 2016 هو الأكبر في تاريخ ‏كرواتيا، بينما الهزيمة 0-6 أمام إسبانيا في 2018 هي الأكبر في تاريخه.‏

ويحتل منتخب كرواتيا المركز العاشر في تصنيف فيفا للمنتخبات حاليا، بعد أن ‏وصل لأعلى مرتبة له في عام 1998 باحتلاله المركز الثالث فيما جاء أقل ‏مركز للفريق في التصنيف العالمي في عام 1994 باحتلاله المركز 125.‏

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب كرواتيا 286 مليون يورو، ويعتبر ‏جفارديول هو الأعلى قيمة سوقية (75 مليون يورو)، بحسب موقع "ترانسفير ‏ماركت" المتخصص.‏

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