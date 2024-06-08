في معركة تكسير عظام.. كرواتيا تبحث عن أول ألقاب الجيل الذهبي
يخوض منتخب كرواتيا معركة تكسير عظام في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" لكنه يثق في قدرته على تجاوز الصعاب بعد أن حقق طفرة هائلة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوقعت القرعة منتخب كرواتيا في مجموعة الموت (المجموعة الثانية) إلى جوار إسبانيا التي تقتسم لقب البطل القياسي لكأس أمم أوروبا رفقة ألمانيا وكلاهما حصد اللقب 3 مرات، وإيطاليا حاملة اللقب والتي حصدت اللقب للمرة الثانية عبر نسخة يورو 2020 إلى جانب منتخب ألبانيا المتواضع.
ويفتتح منتخب كرواتيا مشواره في البطولة القارية بملاقاة الماتادور الإسباني على الملعب الأولمبي في برلين وبعدها بأربعة أيام يلاقي ألبانيا على ملعب فولكسبارك، ثم يختتم مشواره بملاقاة إيطاليا يوم 24 حزيران/يونيو على ملعب ريد بول أرينا.
والتقى منتخب كرواتيا نظيره الإسباني 10 مرات من قبل حيث فاز 3 مرات مقابل تعادل وحيد و6 هزائم، كما قابل إيطاليا تسع مرات حيث فاز 3 مرات وتعادل في خمس وخسر مرة واحدة، بينما يواجه ألبانيا للمرة الأولى.
وشارك منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا للمرة الأولى بعد الانفصال عن يوغسلافيا في عام 1996، وفي الإجمالي تأهل الكروات لسبع نسخ من البطولة القارية، بما في ذلك يورو 2024.
وعلى مدار مشاركاته الست السابقة في كأس أمم أوروبا، تمثلت أبرز نجاحات كرواتيا في بلوغ دور الثمانية مرتين في نسختي 1996 و2008 فيما خرج من دور المجموعات مرتين ومن دور الـ 16 مرتين.
وخلال مشواره القاري خاض منتخب كرواتيا 22 مباراة حيث فاز في تسع وتعادل في ست وخسر في سبع، وسجل 30 هدفا واهتزت شباكه 28 مرة.
وفي التصفيات القارية خاض منتخب كرواتيا 78 مباراة حيث فاز في 50 وتعادل في 17 وخسر في 11 مباراة، وسجل 148 هدفا مقابل 50 هدفا سكنت شباكه.
وفي تصفيات يورو 2024 حل منتخب كرواتيا في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة، بعد أن حقق خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمتين.
ويأتي النجاح الأبرز للكرة الكرواتية من خلال كأس العالم، حيث حصد الفريق 3 ميداليات على مدار مشاركاته بواقع فضية واحدة وبرونزيتين.
وفي أول مشاركة بالمونديال عام 1998 حل منتخب كرواتيا ثالثا، لكنه خرج من دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث التالية في نسخ 2002 و2006 و2014.
جاء ذلك قبل أن يسجل إنجازا تاريخيا في مونديال روسيا 2018 بحلوله في المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا في المباراة النهائية، ثم في المركز الثالث في مونديال قطر 2022.
ويتسلح منتخب كرواتيا بالجيل الذهبي الحالي خلال مشواره في يورو 2024، حيث يضم بين صفوفه مزيجا من الخبرة وعناصر الشباب، وأسماء رنانة تزين قوائم كبار الأندية الأوروبية، ومن بينهم يوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، وبورنا سوسا مدافع أياكس أمستردام، وبوسيب ستانيسيتش مدافع باير ليفركوزن بطل ألمانيا.
كما يتسلح بوجود لوكا مودريتش قائد ريال مدريد، وماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي، ومارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، وأندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، صاحب الإنجازات المضيئة في تاريخ الكرة الكرواتية.
وخاض منتخب كرواتيا أول مباراة دولية بعد الحصول على عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 1992 وخسر أمام أستراليا 0-1.
ويعتبر الفوز على سان مارينو 10-0 في عام 2016 هو الأكبر في تاريخ كرواتيا، بينما الهزيمة 0-6 أمام إسبانيا في 2018 هي الأكبر في تاريخه.
ويحتل منتخب كرواتيا المركز العاشر في تصنيف فيفا للمنتخبات حاليا، بعد أن وصل لأعلى مرتبة له في عام 1998 باحتلاله المركز الثالث فيما جاء أقل مركز للفريق في التصنيف العالمي في عام 1994 باحتلاله المركز 125.
وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب كرواتيا 286 مليون يورو، ويعتبر جفارديول هو الأعلى قيمة سوقية (75 مليون يورو)، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.