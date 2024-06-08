مانشستر سيتي يمدد عقد حارسه أورتيغا

المصدر: البيان

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أعلن مانشستر سيتي، اليوم السبت، عبر بيان رسمي، توقيع الحارس ؤا على عقد جديد حتى صيف 2026.

وقال أورتيغا: "أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول.. هذا النادي يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا. أشعر كل يوم بالتحفيز والتحدي، وقد تحسنت كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين".

وأضاف أورتيغا: "عائلتي استقرت بالفعل هنا في إنجلترا.. أحب كل ما يتعلق بالبقاء هنا، توقيع هذا العقد يعني أنه يمكنني الآن التركيز بنسبة 100% على الموسم المقبل والذي يليه".

وسبق أن كتب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، على حسابه بمنصة "إكس": "كان لدى أورتيغا العديد من الخيارات في الميركاتو الصيفي من أجل ترك مانشستر سيتي، لكنه الآن جاهز للبقاء".

يذكر أن أورتيغا لعب دورا بارزا مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم لاسيما عقب إصابة الحارس الأساسي إيدرسون، حيث خاض 20 مباراة

في مختلف البطولات واستقبل 20 هدفًا وخرج في 8 مباريات بشباك نظيفة.

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