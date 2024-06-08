رسالة خاصة من مودريتش لمورينيو في معسكر كرواتيا (صور)

المصدر: البيان

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بعث الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، برسالة خاصة، إلى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق.

ونشر مودريتش عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، صور من لقائه مع مورينيو، وكتب عليها: "يسعدني دائمًا رؤيتك يا مستر، ممتن لك للأبد، أنت فعلاً سبيشال وان".

وجاءت هذه الصور خلال زيارة جوزيه مورينيو لمودريتش في معسكر منتخب كرواتيا المقام في مدينة لشبونة، قبل المباراة الودية أمام البرتغال.

وسبق وتدرب مودريتش تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد موسم 2012-2013، قبل أن يرحل المدرب البرتغالي عن تدريب الميرنغي.

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