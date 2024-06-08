زين الدين زيدان يعلق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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علق الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، على انتقال مواطنه كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد رسميًا، الإثنين الماضي، تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم، قادمًا في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان.

وقال زيدان، في تصريح لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "مبابي في المكان المناسب وسيصنع التاريخ، وأعتقد أنه سيتفوق على الجميع".

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق، أن مبابي سيحصل على راتب سنوي مع ريال مدريد قدره 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في تاريخ ريال مدريد.

وأضافت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، مشيرة إلى أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد.

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