الإصابة تحرم بولندا من المهاجم ميليك في يورو 2024

المصدر: وكالات

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يفتقد منتخب بولندا خدمات مهاجمه أركاديوش ميليك في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، بسبب الإصابة.

وتقرر استبعاد ميليك من قائمة المنتخب البولندي النهائية للمسابقة القارية، عقب تعرضه لإصابة بالغة في الركبة، خلال لقاء الفريق الودي ضد أوكرانيا استعدادا للبطولة.

وتغلبت بولندا 3 / 1 على أوكرانيا، لكن نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب بعد 4 دقائق فقط من انطلاق اللقاء ، مما تطلب استبداله.

وأكد ميكال بروبييرز، مدرب منتخب بولندا، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن "ميليك لن يشارك في أمم أوروبا".

وسبق لميليك /30 عاما/ اللعب في الدوري الألماني مع فريقي باير ليفركوزن وأوجسبورج قبل أن ينتقل لأياكس أمستردام الهولندي، ثم انضم لنابولي الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، ليدافع بعد ذلك عن ألوان يوفنتوس منذ عام 2022.

وكان مقررا أن يقود ميليك هجوم منتخب بولندا في أمم أوروبا برفقة روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني المخضرم.

وأوقعت القرعة منتخب بولندا في المجموعة الرابعة بالدور الأول لأمم أوروبا، حيث يفتتح لقاءاته يوم 16 يونيو الجاري بمواجهة هولندا، قبل أن يلعب ضد النمسا وفرنسا على التوالي.

ويستعد المنتخب البولندي لخوض مباراته الودية الأخيرة ضد نظيره التركي، بعد غد الاثنين، قبل خوض غمار منافسات كأس الأمم الأوروبية.

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