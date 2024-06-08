ماني يفتح على نفسه باب الانتقادات بسبب منتخب السنغال

المصدر: البيان

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فتح السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، باب الانتقادات على نفسه، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مواجهة منتخب بلاده السنغال ضد الكونغو الديمقراطية.

وغاب ماني عن لقاء السنغال والكونغو الديمقراطية أمس الجمعة بسبب الإصابة، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار تصفيات كأس العالم 2026، ومن المتوقع استمرار غيابه عن مباراة السنغال المقبلة ضد موريتانيا، لنفس السبب.

وخرج ماني في تصريحات للصحفيين عقب المباراة، قائلاً "يجب علينا أن نعيد النظر في طريقة اللعب التي نعتمد عليها"، في إشارة لعدم رضاه عن أسلوب لعب المدرب أليو سيسيه.

وفتحت تلك التصريحات، باب الانتقادات في وجه ساديو ماني، خاصة على مواقع التواصلـ وطالب البعض بأن يكف ماني عن انتقاد المدرب، الذي لطالما نجح في حماية لاعبيه من الانتقادات في أوقات الإخفاق.

وبتعادله مع الكونغو الديمقراطية، فقد منتخب السنغال، صدارة المجموعة الثانية لصالح السودان الذي فاز على موريتانيا، ورفع رصيده إلى 7 نقاط بفارق نقطتين عن أسود التيرانغا.

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