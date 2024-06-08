6 مواجهات تستحق المتابعة بمرحلة المجموعات في (يورو 2024)

المصدر: وكالات

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام الحالي.

ويشارك في المسابقة، التي تقام كل 4 أعوام، 24 منتخبا تم توزيعهم على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في مرحلة المجموعات.

وهناك الكثير من اللقاءات الرائعة التي تستحق المتابعة في الدور الأول للبطولة، حيث ألقى الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الضوء على أبرز 6 مواجهات بمرحلة المجموعات، نسردها في السطور التالية:



المجموعة: الأولى

اللقاء: ألمانيا ضد اسكتلندا

التاريخ: 14 يونيو

المدينة: ميونخ



تبدأ البطولة بكثير من الإثارة، حيث يلتقي المنتخب الألماني (المضيف)، الفائز باللقب 3 مرات، مع نظيره الاسكتلندي في المباراة الافتتاحية للمسابقة على ملعب (أليانز أرينا) بالمجموعة الأولى.

ويطمح منتخب ألمانيا، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بأمم أوروبا (14 مرة)، لتحقيق انطلاقة جيدة في المسابقة، التي تقام على ملاعبه وأمام جماهيره المتعطشة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ورغم ذلك، لن يكون منتخب اسكتلندا صيدا سهلا لفريق المدرب الشاب يوليان ناجلسمان، بعدما تلقى خسارة وحيدة فقط في مجموعته بالتصفيات المؤهلة للبطولة، وحقق انتصارات مبهرة على منافسيه في مقدمتهم منتخبي إسبانيا والنرويج خلال رحلته نحو الصعود لنهائيات المسابقة.

ولم يسبق لاسكتلندا الفوز على ألمانيا في 8 مواجهات رسمية سابقة أقيمت بينهما، لكن من الوارد حدوث أي شيء في ميونخ.



المجموعة: الثانية

اللقاء: إسبانيا ضد إيطاليا

التاريخ: 20 ونيو

المدينة: جيلسنكيرشن



يتجدد الموعد بين المنتخبين الإسباني والإيطالي في أمم أوروبا للنسخة الخامسة على التوالي، حينما يلتقيان في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية على ملعب (فيلتينس أرينا)، في مواجهة تتمتع بكل مقومات المباريات الكلاسيكية الأوروبية.

وتوجت إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية للمرة الثالثة والأخيرة في تاريخها عام 2012 عقب فوزها 4 / صفر على إيطاليا في المباراة النهائية، وستكون من بين المرشحين للفوز باللقب مجددا في هذه النسخة.

ويمتلك منتخب إسبانيا مجموعة من العناصر الواعدة والموهوبة للغاية مثل رودري وبيدري والجناح الشاب الواعد لامين يامال.

في المقابل، تجنب منتخب إيطاليا (حامل اللقب) خوض الملحق المؤهل للبطولة في التصفيات، بفضل تعادله الصعب مع نظيره الأوكراني في الجولة الأخيرة بمجموعته، ومن المؤكد أن الأضواء ستكون مسلطة على المنتخب الأزرق تحت قيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي.



المجموعة: الثالثة

اللقاء: الدنمارك ضد إنجلترا

التاريخ: 20 يونيو

المدينة: فرانكفورت



يأمل منتخب الدنمارك في تحقيق نتيجة مختلفة أمام نظيره الإنجليزي، بعدما خسر أمامه 1 / 2 في الوقت الإضافي بالدور قبل النهائي للنسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020)، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وتصدر المنتخبان مجموعتيهما في التصفيات، حيث حافظ منتخب إنجلترا على سجله خاليا من الهزائم في المجموعة الثالثة، ومن المفترض أن يصل الفريقان لألمانيا وهما مفعمان بالثقة والآمال في المضي قدما بمرحلة خروج المغلوب في المسابقة.

ومع هذه المباراة، التي تجرى على ملعب (دوتش بانك بارك) ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تسبق مواجهة إسبانيا مع إيطاليا في نفس اليوم، فمن المؤكد أن تلك الأمسية ستكون مميزة في البطولة.



المجموعة: الرابعة

اللقاء: هولندا ضد فرنسا

التاريخ: 21 يونيو

المدينة: لايبزج



يواجه منتخب هولندا، المتوج بأمم أوروبا عام 1988، نظيره الفرنسي الفائز باللقب عامي 1984 و2000 في مباراة جذابة أخرى بين بطلين سابقين للمسابقة القارية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بملعب (ريد بول أرينا).

لم يتمكن المنتخب الهولندي من تجاوز دور الثمانية منذ نسخة البطولة عام 2004، لكن في ظل امتلاكه نجوم بحجم فيرجيل فان ديك وتشافي سيمونز وكودي جاكبو، فإنهم بالتأكيد يتمتعون بالجودة الكافية للذهاب إلى أبعد من ذلك في هذه المناسبة.

ودعت فرنسا (يورو 2020) بشكل مفاجئ من دور الـ16، بخسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا، لكنها نالت الوصافة في النسخة السابقة التي استضافتها على ملاعبها عام 2016، وتتطلع لبلوغ النهائي مرة أخرى في تلك النسخة تحت قيادة النجم كيليان مبابي.

وفاز المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022، على منتخب هولندا مرتين بتصفيات (يورو 2024)، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان ذلك سيعطي فريق المدرب ديدييه ديشان ميزة نفسية قبل المواجهة المقبلة بين المنتخبين أم لا.



المجموعة: الخامسة

اللقاء: بلجيكا ضد رومانيا

التاريخ: 22 يونيو

المدينة: كولونيا



من المفترض أن يشعر منتخب بلجيكا بالإيجابية بشأن قدرته على التسجيل خلال تواجده بألمانيا، لاسيما بعدما أحرز مهاجمه المخضرم روميلو لوكاكو 14 هدفا خلال مشوار الفريق بالمجموعة السادسة لتصفيات المسابقة، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرصيد التهديفي بتصفيات إحدى نسخ أمم أوروبا.

وعقب فشلها في التأهل لـ(يورو2020)، عادت رومانيا للظهور من جديد في البطولة، حيث تشارك في أمم أوروبا للمرة السادسة.

ويعود أفضل إنجاز لرومانيا في البطولة لنسخة المسابقة عام 2000 ، حينما عبر مجموعته الصعبة التي ضمت إنجلترا وألمانيا والبرتغال، قبل أن يخسر أمام إيطاليا في دور الثمانية آنذاك.

وقبل مواجهاتهما على ملعب (راين إنرجي شتاديون) بالمجموعة الخامسة، سبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبتين فقط بتصفيات كأس العالم 1994، حيث حقق كل منتخب الفوز على الآخر في لقاء وحيد، فمن ستكون له الغلبة في المواجهة المقبلة؟



المجموعة: السادسة

اللقاء: تركيا ضد البرتغال

التاريخ: 22 يونيو

المدينة: دورتموند



يسعى النجم البرتغالي المحنك كريستيانو رونالدو، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الدولية عبر التاريخ، حيث يتطلع للتتويج بلقب جديد يضاف إلى مسيرته الحافلة.

وفاز المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو بجميع مبارياته العشر في المجموعة العاشرة بتصفيات يورو 2024، ليحقق العلامة الكاملة، فيما أحرز نجم فريق النصر السعودي 10 أهداف، ليحتل المركز الثاني بقائمة هدافي التصفيات خلف لوكاكو.

وربما تبدو الأمور أكثر صعوبة أمام منتخب البرتغال، حينما يلتقي في المجموعة السادسة بالبطولة على ملعب (سيجنال ايدونا بارك) مع منتخب تركيا، متصدر المجموعة الرابعة في التصفيات.

وستكون مواجهة المنتخبين بالجولة الثانية للمجموعة مؤشرا على قدرة أي منهما على الاستمرار في البطولة.

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