ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم

المصدر: البيان

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قال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي وبرشلونة السابق، إن ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم، على صعيد النتائج.

وأكد ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية، أن ريال مدريد أفضل ناد من ناحية النتائج البطولات، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا يقدم الأداء الأفضل.

وكشف "البرغوث"، بعض كواليس فترته مع البارسا، قائلا: "لقد لجأت لطبيب نفسي أثناء وجودي مع برشلونة.. كنت مترددا في هذه الخطوة، لأنني شخص يحتفظ بأسراره لنفسه، لكنه ساعدني كثيرا، وكانت خطوة جيدة".

وتحدث ميسي بثقة عن منتخب الأرجنتين، مؤكدا إنه مرشح دائما للفوز بأي بطولة، وذلك قبل انطلاق مشوار راقصي التانجو في كوبا أمريكا 2024.

وتابع: "لقد عشت لحظات سيئة للغاية، بعد خسارة أكثر من نهائي مع الأرجنتين، وترددت عني أكاذيب عديدة لا علاقة لها بكرة القدم، بغرض إيذائي وتدميري".

وبشأن إمكانية مشاركته في مونديال 2026، رد قائد منتخب الأرجنتين: "إنه أمر سابق لأوانه، وتتبقى فترة طويلة، رغم أن الأيام تمر سريعا.. لكن هناك أمورا يجب وضعها في الحسبان، مثل السن وجاهزيتي البدنية".

وأردف: "المباريات التي أخوضها حاليا، مختلفة تماما عما لعبته في أوروبا، سواء في إسبانيا أو فرنسا.. اللعب كل 3 أيام في الدوري ودوري أبطال أوروبا.. دعونا نرى ما سيحدث، فالأمر يتوقف على مدى إحساسي بالجاهزية وقدرتي على مساعدة زملائي داخل الملعب".

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