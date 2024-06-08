130 مليون يورو تضع برشلونة في ورطة

المصدر: البيان

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سلط تقرير صحفي، الضوء على عقبة تواجه برشلونة من أجل تسجيل 9 لاعبين، قبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب موقع "The Athletic"، فإن برشلونة يجب عليه جمع 130 مليون يورو قبل يوليو المقبل، من أجل تسجيل اللاعبين دون قيود.

وأضاف التقرير "لم يتم تسجيل إينيجو مارتينيز وفيتور روكي للموسم المقبل، كما ينتهي عقد سيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو، وأي عقود جديدة سيتعين إعادة تسجيل الثنائي من جديد".

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل عقود الشباب أليخاندرو بالدي ولامين يامال وباو كوبارسي وهيكتور فورت، ولا يزال بإمكانهم اللعب بعقود الشباب، كما أن عقد جافي لا يزال خاضعا لمعركة قانونية.

وسيكون برشلونة الأكثر حرصا على تسجيل عقود مارتينيز وروكي، لأنهما اللاعبان الأكثر عرضة لمغادرة الفريق نتيجة لهذه الأزمة.

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