الحلقات الأولمبية تتلألأ على برج إيفل (صور)

المصدر: وكالات

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أزيح النقاب عن الحلقات الأولمبية الخمس، على برج إيفل في باريس، أمس الجمعة، قبل 48 يومًا من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وسيتم إضاءة الحلقات المصنوعة من الفولاذ الفرنسي المعاد تدويره ليلا، والتي تم تركيبها على الجانب الجنوبي من المعلم الشهير الذي يطل على نهر السين.

ويبلغ عرض الهيكل 29 مترا وارتفاعه 15 مترا ووزنه 15 طنا، وتم تركيبه بين الطابقين الأول والثاني على ارتفاع 60 مترا تقريبا فوق البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا، بمساعدة رافعتين كبيرتين.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، تليها الألعاب البارالمبية، في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبلين.

ويعد برج إيفل من بين العديد من معالم باريس، التي تبرز بشكل كبير في الدورة الأولمبية.

وفي حفل الافتتاح، الذي لن يقام لأول مرة بملعب، ستتحرك وفود الدول المشاركة بالدورة على متن قوارب في نهر السين عبر باريس إلى برج إيفل.

وغالبا ما يتم عرض الحلقات الأولمبية بشكل بارز في المدن المضيفة، كما جرى الحال في جسر "تاور بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن في أولمبياد 2012، وجسر ميناء سيدني في أولمبياد 2000.

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