توني كروس يكشف عن توقعاته بشأن بطل اليورو

المصدر: البيان

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كشف الألماني توني كروس نجم ريال مدريد، سبب اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، كاشفًا عن توقعاته بالنسبة لبطل يورو 2024.

وقال كروس في حواره مع صحيفة "كيكر" الألمانية: "أريد دائما الفوز بالألقاب، أردت أن أكون ناجحا، كل لقب كان مهما بالنسبة لي، الفوز بدوري أبطال أوروبا هو الدافع الأكبر لي قبل كل موسم، تحقيق هذا الهدف في النهاية هو أمر مهم للغاية بالنسبة لي".

وحول قرار اعتزال كرة القدم، علق كروس: "أنا أتوقف لأنني ببساطة أريد أن يتذكرني الناس بأنني توني كروس البالغ من العمر 34 عاما الذي أنهى موسمه الأخير بأفضل شكل مع الريال، لقد أنجزت ذلك".

وعن مرحلة ما بعد الاعتزال، قال: "قبل كل شيء أريد أن أكون مع عائلتي، سأواصل البودكاست مع أخي فيليكس، وسأواصل توسيع أكاديمية توني كروس للاعبين الشباب في مدريد".

وتوقع توني كروس أن يكون المنتخب الألماني هو بطل كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ويفتتح منتخب ألمانيا مبارياته في المسابقة التي تستمر لمدة شهر، أمام اسكتلندا في مدينة ميونخ الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا سويسرا والمجر.

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