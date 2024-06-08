محرز عن غوارديولا: مجنون.. كان يتصل فجرًا لشرح الأمور التكتيكية

المصدر: البيان

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نقلت تقارير صحفية جزائرية تفاصيل محادثة جمعت بين رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، وزميله التركي ميريح ديميرال.

وتناول اللاعبان، بحسب تقرير لموقع "فينيك فوتبول" الجزائري الناطق بالفرنسية، الحديث عن فترة محرز في مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ونقل الموقع تصريحات ديميرال التي أشار فيها إلى ما قاله محرز عن غوارديولا: "رياض كان يتحدث عن غوارديولا، وقال إنه مجنون.. يتصل بي فجرًا لكي يشرح لي بعض الأمور التكتيكية".

وأضاف: "محرز قال لي إن غوارديولا مختلف تمامًا عن أي شخص آخر تعامل معه في حياته".

وقال: "يرى محرز أن غوارديولا شخص دقيق للغاية، ويهتم بأصغر التفاصيل في اللعبة، ويقوده شغف كبير في كرة القدم، وهو ما يفسر الأداء المتكامل للسيتي تحت قيادته".

وبحسب الموقع فإن توسع غوارديولا في الاستعانة باللاعبين اللاتينيين دفع محرز لاتخاذ قرار الرحيل عن السيتي وخوض تجربة جديدة.

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