خسارة مفاجئة لإنجلترا قبل انطلاق اليورو

المصدر: وكالات

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تلقى المنتخب الإنجليزي، خسارة مفاجئة أمام ضيفه الأيسلندي (0-1)، أمس الجمعة، في مباراة ودية استعدادا لبطولة أمم أوروبا في ألمانيا.

وسجل يون داجور ثورستينسون، هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة (12).

وسبق أن خاض المنتخب الإنجليزي مباراة ودية يوم الإثنين الماضي، أمام منتخب البوسنة والهرسك، وانتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، فيما كانت مواجهة أيسلندا هي الأخيرة قبل خوض منافسات يورو 2024 التي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات صربيا، والدنمارك، وسلوفينيا، ويسعى لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان منتخب إنجلترا، خسر المباراة النهائية في عام 2021 أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح في ويمبلي بلندن.

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