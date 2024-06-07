ملاعب يورو 2024 في ألمانيا خالية من الطائرات بدون طيار

المصدر: وكالات

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أعلنت خدمة الملاحة الجوية الألمانية (دي إف إس) اليوم الجمعة أن الملاعب العشرة، التي تستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) ستكون مناطق خالية من الطائرات بدون طيار، وربما يتم تطبيق قيود على الحركة الجوية أيضا عليها خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر.

أوضحت (دي إف إس) أنه يمكن استثناء الشرطة وقوات الإنقاذ من قرار حظر استخدام الطائرات بدون طيار في الملاعب، مشيرة إلى أن أي انتهاك لهذا القرار يمكن تصنيفه على أنها تدخل خطير في الحركة الجوية، مما قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأضافت "هذا القرار ذو أهمية حاسمة من أجل تقليل المخاطر المحتملة على اللاعبين والمتفرجين والسلامة العامة".

وكشفت أنه يمكن تطبيق قيود أيضا تتجاوز الطائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات الركاب، وفقا للتقييمات الأمنية التي تجريها الشرطة للمباريات.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية سوف تقام في الفترة من 14 يونيو الحالي، حتى 14 يوليو القادم.

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