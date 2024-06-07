تشيلسي يضم توسين أدارابيويو مدافع فولهام

المصدر: وكالات

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أكمل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إجراءات التعاقد مع توسين أدارابيويو، مدافع فريق فولهام، بعقد مدته 4 سنوات

ومن المقرر أن ينضم أدارابيويو /26 عاما/ رسميا لتشيلسي في مطلع الشهر القادم، بعد انتهاء عقده الحالي مع فولهام.

وخضع أدارابيويو للفحوصات الطبية الروتينية في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعزز القدرات الدفاعية لتشيلسي بعد رحيل لاعبه المخضرم تياجو سيلفا لفريق فلومينينسي البرازيلي مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إدارة تشيلسي وضعت اللاعب الإنجليزي ضمن اهتماماتها للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما في ظل تمتعه بالقوة البدينة والطول الفارع.

وقال أدارابيويو لموقع تشيلسي الرسمي: "تشيلسي ناد كبير. إنها لحظة هامة للغاية بالنسبة لي. لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ملعب ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هناك".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية وأتطلع للمساهمة في دفع النادي نحو الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه".

ونشأ أدارابيويو في أكاديمية مانشستر سيتي للشباب، لكنه شارك في 8 مباريات فقط مع الفريق الأول، فيما لعب 132 مباراة مع فولهام خلال 4 سنوات قضاها معه، من بينها 78 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل انضمامه لفولهام، أمضى أدارابيويو بعض الوقت على سبيل الإعارة مع فريقي ويست بروميتش ألبيون وبلاكبيرن، اللذين ينافسان بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وقال المديران الرياضيان بول وينستانلي ولورنس ستيوارت: "يسعدنا إحضار توسين إلى تشيلسي".

وأضاف: "طوال مسيرته الكروية أظهر أدارابيويو نضجه وصفاته الدفاعية واكتسب خبرات كبيرة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الأخيرة".

ويعتبر أدارابيويو أول صفقات تشيلسي منذ تعيين إنزو ماريسكا مدربا للفريق بعقد مدته 5 سنوات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ليتولى المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل عن النادي الأزرق بالتراضي بعد نهاية الموسم المنقضي.

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