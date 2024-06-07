المنتخب الإنجليزي.. محاولة جديدة للتتويج الأول بلقب "يورو 2024 "

المصدر: وام

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يسعى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم وصيف النسخة الماضية من أمم أوروبا، إلى التتويج بأول ألقابه القارية، حينما يخوض منافسات النسخة الـ 17 من البطولة التي تقام في ألمانيا اعتبارا من 14 يونيو الحالي، وحتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وتتجه الأنظار نحو المنتخب الذي يعد من أقوى المرشحين في النسخة الجديدة ، والباحث عن التتويج بلقب دولي ثاني، وأول لأمم أوروبا، بعد تتويجه بلقب مونديال 1966 الذي يعد أول وآخر ألقابه الدولية.

ويأمل المنتخب الإنجليزي، الذي يضم نخبة نجوم أقوى الدوريات في العالم في التتويج باللقب الأوروبي، الذي عانده في النسخة الماضية بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية بالمباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا على ملعب ويمبلي.

ويعد المنتخب الإنجليزي أغلى المنتخبات المشاركة في البطولة، من ناحية القيمة السوقية، وذلك بحسب "موقع ترانسفير ماركت" المتخصص في ارقام واحصائيات اللاعبين، اذ تبلغ قيمته السوقية 1.78 مليار يورو.

وعلى مدار مشواره مع البطولة القارية منذ انطلاقتها الأولى في 1960 حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث مرتين، في 1968، و1996، ليكون المركز الثاني في النسخة الماضية هو الإنجاز الأبرز له في البطولة.

وشهدت التشكيلة النهائية للمنتخب الإنجليزي، التي أعلن عنها أمس المدرب جاريث ساوثجيت، حضورا قويا لعدد كبير من النجوم، أبرزهم هاري كين لاعب بايرن ميونخ، وهداف الدوري الألماني هذا الموسم بـ 36 هدفا، وجود بيلينجهام ثالث هدافي الدوري الاسباني، والمتوج بـ3 القاب هذا الموسم مع فريقه ريال مدريد، وفيل فودن ايقونة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، والذي سجل مع فريقه هذا الموسم 19 هدفا، بالإضافة إلى ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، ووصيف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وكانت أبرز مفاجآت التشكيلة استبعاد كل من جاك جريليتش، جناح مانشستر سيتي، وهاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، وثنائي ليفربول كورتيس جونز، و جاريل كوانساه.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة، الثالثة التي تضم كل من سلوفينيا، وصربيا، والدنمارك.

ولم تكن محاولات المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت وليدة اللحظة من أجل البحث عن إنجاز دولي مع المنتخب الانجليزي، اذ قاده إلى الدور نصف النهائي من مونديال روسيا 2018، ودور الثمانية من مونديال 2022، ثم وصافة أمم أوروبا في نسختها الماضية.

وينتظر المنتخب الإنجليزي أن يخوض مباراة ودية جديدة، وأخيرة، في إطار استعداداته لليورو، اذ يلتقي مع منتخب ايسلندا اليوم الجمعة على ملعب ويمبلي بلندن، فيما خاض منذ مارس الماضي 3 وديات أمام كل من البرازيل، وخسرها 0-1، وأمام بلجيكا، وتعادل فيها 2-2، ثم أمام منتخب البوسنة والهرسك الأسبوع الماضي، وفاز فيها 3-0، لتكون مواجهة ايسلندا هي الأخيرة قبل خوض منافسات اليورو، اذ ستكون المباراة الافتتاحية باليورو، أمام نظيره الصربي.

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