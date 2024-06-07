نجوم مانشستر سيتي يدعمون صفوف 7 منتخبات أوروبية في "يورو 2024"

المصدر: وام

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عززت سبعة منتخبات أوروبية صفوفها في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" بتشكيلة تضم عددا من لاعبي فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وتستضيف ألمانيا منافسات النسخة الـ"17" من بطولة "يورو 2024" خلال الفترة من 14 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

ومن المتوقع أن يكون لاعبو مانشستر سيتي من الأعمدة الرئيسية لمنتخباتهم الوطنية في "يورو 2024"، في ظل حالة التألق التي ظهروا بها مع فريقهم الإنجليزي.

وأعلنت معظم المنتخبات قوائمها الرسمية أو الأولية المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية، حيث ضمت القائمة الرسمية للمنتخب الإنجليزي ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي هم فيل فودين، وجون ستونز، وكايل ووكر.

ويعد المنتخب البرتغالي أكثر المنتخبات الأوروبية استفادة من لاعبي مانشستر سيتي في صفوفه، بضمه أربعة لاعبين هم جواو كانسيلو، وروبن دياز، وماتيو نونيز، وبيرناردو سيلفا.

كما ضمت التشكيلة الرسمية لمنتخب بلجيكا، نجمي مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وجيريمي دوكو.

وضمت تشكيلة منتخب كرواتيا “القائمة الأولية” الثنائي جوسكو جفارديول، وماتيو كوفاسيتش.. بينما ضمت القوائم الأولية لمنتخبات هولندا وإسبانيا وسويسرا لاعباً واحداً في صفوفها من مانشستر سيتي وهم على الترتيب: ناثان آكي، ورودريجو، ومانويل أكانجي.

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