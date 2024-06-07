دافيد أنشيلوتي يرفض التخلي عن والده

المصدر: البيان

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رفض دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد في ريال مدريد، عرضًا لتولي القيادة الفنية لأحد أندية الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة إشبيلية حاولت التعاقد مع راؤول غونزاليس مدرب الكاستيا في ريال مدريد، وتم استهداف دافيد أنشيلوتي، قبل التعاقد مع فرنسيسكو غارسيا.

ورفض دافيد، الرحيل عن الجهاز الفني لريال مدريد، الذي يقوده والده كارلو أنشيلوتي، حيث عملا سويًا في بايرن ميونخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد.

وأضافت الصحيفة: "دافيد أنشيلوتي سيصبح مديرًا فنيًا، لكن في الوقت الحالي لن يترك منصب الرجل الثاني خلف والده في ريال مدريد".

وكان كارلو أنشيلوتي صرح مؤخرًا، أن دافيد لن يترك الجهاز الفني لريال مدريد، طالما هو مستمر على رأس القيادة الفنية للميرنغي.

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