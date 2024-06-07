أمم أوروبا 2024 .. الأرض والجمهور سلاح المنتخب الألماني لعودة اللقب المفقود منذ 28 عاما

المصدر: وام

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يأمل المنتخب الألماني لكرة القدم في استعادة لقبه الغائب لأمم أوروبا منذ 28 عاما، اذ كان آخر لقب توج به من البطولة القارية في عام 1996 والذي جاء على حساب جمهورية التشيك بالفوز 2-1 بالنسخة التي اقيمت في انجلترا، و هو اللقب الثالث والأخير، بعد لقبين حققهما في نسختي 1972، و1980، حيث يعد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب.

وتستضيف المانيا نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، من 14 يونيو الجاري، إلى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبنا.

ومنذ آخر تتويج باللقب نال المنتخب الألماني الوصافة في نسخة 2008، فيما ودع من نصف النهائي في نسختي 2012، و2016 .

ويتسلح المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014، بعامل الأرض والجمهور من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة، واستعادة اللقب القاري الغائب منذ سنوات، والتتويج به للمرة الأولى على أرضه.

وفي اطار استعداداته لليورو خاض المنتخب الألماني منذ مارس الماضي 3 وديات، فاز فيها على فرنسا 2-0، وعلى المنتخب الهولندي 2-1، وتعادل سلبيا مع أوكرانيا الاسبوع الماضي.

ويبلغ معدل أعمار لاعبي المنتخب الألماني 27.9 عاما، اذ ضمت قائمة المنتخب الألماني المعلن عنها للمشاركة في اليورو 27 لاعبا.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى إلى جانب كل من إسكتلندا، والمجر، وسويسرا، اذ يعد أبرز المرشحين لصدارة هذه المجموعة كأنطلاقة أولى نحو اللقب.

ويسعى المدرب يوليان ناجلسمان، الذي خلف هانسي فليك في قيادة المنتخب الألماني، منذ سبتمبر العام الماضي، إلى تجاوز ما حدث في مونديال 2022، بقطر بعد الخروج من دور المجموعات، وقبلها في نسخة 2018 بروسيا، إضافة إلى عدد من الخسائر في المباريات الودية.

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