خلدون المبارك: "جيرونا الإسباني" أفضل نموذج يجسد نجاحات "سيتي جروب" لكرة القدم

المصدر: وام

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أكد معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن نادي جيرونا الإسباني أفضل نموذج يجسد نجاحات مجموعة " سيتي جروب" لكرة القدم كونه مثالا لحسن الإدارة التي تقود سريعا إلى التفوق والإبداع.

وأوضح أن جيرونا يحتل المركز الـ 16 من حيث ترتيب أعلى الرواتب في الدوري الإسباني من إجمالي 20 نادياً، ومع ذلك ظل في منافسة قوية على اللقب مع ريال مدريد وبرشلونة حتى النهاية، وأحرز المركز الثالث، ووصل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد صعوده من الدرجة الثانية قبل عامين فقط في انجاز استثنائي.

وقال معالي خلدون المبارك في الجزء الثاني من لقائه مع القناة الرسمية لنادي مانشستر سيتي: "كنا أيضا ملتزمين على الدوام تجاه كرة القدم في الولايات المتحدة، وبالدوري الأمريكي لكرة القدم، وقمنا ببناء شراكة مع نادي نيويورك لكرة القدم ليصل إلى ما هو عليه الآن، كانت شراكة رائعة مع فريق نيويورك يانكيز و استثمارا كبيرا

وبرغم أن اللعب في استاد يانكي وسيتي فيلد، يعد نموذجا رائعا على مدار العامين الماضيين، فإنه لا يعتبر حلاً مستداماً، لأن الحل هو تأسيس ناد لكرة القدم مخصص للفريق، وسيكون لنادي نيويورك ملعب كرة قدم خاص به".

وتحدث معالي المبارك حول تطور كرة القدم النسائية وأهميتها، ودور ستيف هوتون نجمة نادي مانشستر سيتي للسيدات وتكريمها المرتقب، وقال في هذا الإطار:" اللاعبة ستيف هوتون قائدة مميزة للنادي ولزميلاتها في الفريق ، وهي واحدة من أكثر اللاعبات تتويجاً في إنجلترا، فشكراً لها على كل ما فعلته من أجلنا".

وأضاف:" يسعدني أنها ستكون جزءاً من هذا النادي دائماً، فهي أسطورة وقائدة، ومع استمرار تطور فريق السيدات وكرة القدم النسائية، ستبقى مساهمتها حاضرة في ذاكرتنا، وستكون هناك لوحة خاصة لتكريمها في مرافق التدريب الجديدة لفرق السيدات في النادي، وسيتم الكشف عنها قريباً، وأنا سعيد للغاية لستيف وبالطبع لفريق السيدات وسيكون لهن مرافق تدريب جديدة خاصة بهن".

وبشأن أهمية كرة القدم للسيدات قال : " لو سألت ابنتي الآن عن اسم لاعبها المفضل، ستجيبك بسؤال "من الرجال أم من السيدات؟" هذا أمر رائع لكن الأهم من ذلك، أنه إذا تم توجيه هذا السؤال لابني فهو أيضاً سيجيب بالسؤال نفسه “من الرجال أم من السيدات؟” و إجاباتهما توضح كيف تغيرت هذه اللعبة، فلو سألت كليهما السؤال ذاته قبل 3 سنوات، لأجابا تلقائياً باسم لاعب من فريق الرجال دون أي سؤال آخر يليه وهذا يشرح كل شيء عن مدى تطور الرياضة.

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