الدوري الانجليزي يسمح لأنديته بتجربة نظامين جديدين للإنفاق المالي

المصدر: وكالات

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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس أن أنديته ستحاول تجربة شكلين جديدين من القيود على الإنفاق بدءا من الموسم المقبل.

ستجرب أندية الدوري الممتاز نظام "قواعد تكلفة الفريق" الذي سيقيد الانفاق على اللاعبين بنحو 85 بالمائة من إيرادات الكرة للنادي وصافي أرباح أو خسارة مبيعات اللاعبين.

ويطلق على النظام الثاني اسم "التثبيت من أعلى إلى أسفل" ويقيد الإنفاق ليقتصر على أقل مجموع يتحقق من أموال الجوائز وعائدات حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها الفريق.

وقال الدوري إن النظامين يهدفان "لتحسين وحماية استدامة الأندية المالية والتوازن التنافسي للدوري الممتاز" فضلا عن "تعزيز طموحات الأندية."

سيظل نظام الإدارة المالية الحالي للدوري "قواعد الربح والاستدامة" معمولا به بينما تجرب الأندية العمل بالنظامين البديلين. وأكد الدوري أن التجربة غير ملزمة.

بموجب اللوائح المالية الراهنة، التي تسمح للأندية بخسائر تصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني خلال 3 سنوات، خصمت نقاط من ايفرتون ونوتنغهام الموسم الماضي.

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