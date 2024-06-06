الأرض تدعم أصحابها في 3 نسخ فقط من بطولة أمم أوروبا

المصدر: وام

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شهدت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، على مدار تاريخها اعتبارا من عام 1960، حتى الآن فوز البلد المنظم باللقب في 3 نسخ فقط فيما غاب اللقب عن البلد المستضيف بعد وصوله للمباراة النهائية في 3 نسخ أيضا وتوجت 10 منتخبات بالبطولة خارج ملعبها.

وتنطلق منافسات النسخة الجديدة من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في 14 يونيو الجاري بألمانيا، بمشاركة 24 منتخبا، تم توزيعها على 6 مجموعات.

والمنتخبات المتوجة على أرضها هي إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بينما خسرت كل من البرتغال وفرنسا وانجلترا اللقب على أرضها.

أما المنتخبات العشرة المتوجة باللقب خارج أرضها لمرة واحدة فهي، الاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، واليونان، والبرتغال، وإيطاليا، ومرتين لإسبانيا، و3 مرات لألمانيا.

ويطمح المنتخب الألماني مستضيف البطولة في التتويج باللقب للمرة الأولى على أرضه إذ توج باللقب 3 مرات من قبل خارج أرضه في أعوام 1972 ببلجيكا، و1980 في إيطاليا، و1996 في إنجلترا.

وكان المنتخب الإسباني أول المنتخبات المتوجة باللقب على أرضها، إذ توج بلقب النسخة الثانية التي أقيمت على أرضه في 1964، بالفوز على الاتحاد السوفيتي في المباراة النهائية.

ويعد منتخب إيطاليا ثاني المنتخبات المتوجة على أرضها باللقب، وجاء ذلك في النسخة الثالثة التي أقيمت بإيطاليا 1968، بالفوز على يوغسلافيا.

وجاء بعده المنتخب الفرنسي الذي توج بالنسخة السابعة في فرنسا بعام 1984، وجاء اللقب على حساب منتخب إسبانيا.

وفيما يخص النسخ الثلاث، التي عاندت الأرض أصحابها في المباراة النهائية، فهي البرتغال أمام اليونان بنسخة 2004، التي أقيمت في البرتغال، وفرنسا أمام البرتغال بنسخة 2016، التي أقيمت في فرنسا، وانجلترا أمام إيطاليا بالنسخة الأخيرة 2020، إذ أقيمت المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن، بعدما طافت البطولة عدة مدن أوروبية.

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