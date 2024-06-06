بيلينجهام أمام إنجاز تاريخي في" يورو 2024"

المصدر: وام

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يأمل جود بيلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وفريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق لقب شخصي تاريخي، عندما يشارك مع منتخب بلاده في منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تنطلق 14 يونيو الجاري في المانيا، وتقام بمشاركة 24 منتخبا.

وسيكون جود بيلينجهام / 20 عاما/ أمام مجد تاريخي في حال تتويجه مع منتخب بلاده بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد أن حقق اللاعب هذا الموسم 3 بطولات مع ريال مدريد، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي بالمجموعة الثالثة التي تضم كلا من منتخبات صربيا، والدنمارك، وسلوفينيا.

ويبرز بيلينجهام كلاعب استثنائي في صفوف ريال مدريد، بخط الوسط، إذ استطاع أن يسجل هذا الموسم 19 هدفا في مسابقة الدوري، بالإضافة إلى هدفين مع منتخب بلاده.

وخلال مسيرته فاز بيلينجهام بجائزة الفتى الذهبي تحت 21 عاما العام الماضي، وجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم بالعام الماضي أيضا، فيما نال جائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني للموسم المنصرم، ليصبح أصغر لاعب يتوج بها.

وكان الظهور الأول لجود بيلينجهام مع منتخب بلاده الأول في نوفمبر من عام 2020، وشارك معه في منافسات النسخة السابقة من اليورو، التي حل فيها المنتخب الإنجليزي وصيفا، بعد الخسارة أمام إيطاليا في المباراة النهائية، بالإضافة إلى مونديال 2022.

وبدأ جود بيلينجهام، مسيرته في نادي برمنجهام سيتي بإنجلترا، ثم انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى ريال مدريد، منذ بداية موسم 2023-2024.

وفي حال فوزه بلقب "يورو 2024" سيكون مرشحا بقوة للفوز بجائزة "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم لهذا الموسم.

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