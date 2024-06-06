كوريا الجنوبية تبلغ الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 وتصعد لأمم آسيا 2027

المصدر: وكالات

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لحق منتخب كوريا الجنوبية بركب المتأهلين للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة ، كما صعد أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا 2027 في السعودية.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا كاسحا 7 / صفر على مضيفه منتخب سنغافورة، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة للتصفيات، التي شهدت أيضا تعادل منتخب الصين 1 / 1 مع ضيفه منتخب تايلاند.

وارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما بقي منتخب الصين في المركز الثاني بثماني نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على منتخب تايلاند، صاحب المركز الثالث، في حين تجمد رصيد منتخب سنغافورة عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية مبكرا في الدقيقة التاسعة بهدف أحرزه كانج إن لي، وأضاف زميلاه جوو مين كيو وهيونج مين سون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و53 على الترتيب.

وعاد كانج إن لي وهيونج مين سون للتسجيل مجددا بإحرازهما الهدف الرابع والخامس لكوريا الجنوبية وهدفهما الشخصي الثاني في الدقيقتين 54 و56 على التوالي.

وأضاف جوون هو باي وهوانج هي تشان الهدفين السادس والسابع للضيوف في الدقيقتين 79 و82 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، تقدم منتخب تايلاند بهدف مباغت عبر ساباتشوك ساراتشارت في الدقيقة 20، غير أن باكرام أبدويلي منح التعادل للمنتخب الصيني في الدقيقة 79.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخباً تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات المونديال، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لمونديال 2026، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر منتخبين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

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