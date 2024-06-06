بسبب منتخب البرازيل.. فينيسيوس يصرح: أنا لست بطلاً

المصدر: البيان

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اعترف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل بكونه ليس بطلاً حتى الآن.

وقال فينيسيوس فور انضمامه لمعسكر منتخب البرازيل اليوم الخميس: "أنا لست بطلا بعد، لم أحقق أي لقب مع المنتخب".

وأضاف نجم ريال مدريد عبر قناة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "أتمنى أن أحقق لقبا في الوقت الحالي".

وتابع: "جاهزون بشكل جيد للغاية لبطولة كوبا أمريكا، وهذا الجيل من اللاعبين قوي وبإمكانه تحقيق إنجازات كبيرة مع المنتخب".

ويخوض منتخب البرازيل بقيادة مدربه دوريفال جونيور مباراتين وديتين أمام المكسيك وأمريكا يومي السبت والثلاثاء.

ويبدأ منتخب السامبا مشواره في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا بمواجهة كوستاريكا يوم 24 من الشهر المقبل ثم باراجواي وكولومبيا في الجولتين الثانية والثالثة.

ويستعد فينيسيوس جونيور لمنافسات كوبا أمريكا منتعشا بتتويجه مع ريال مدريد بثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا وقبلهما السوبر الإسباني.

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