ريال مدريد يعتمد العقد الجديد للوكا مودريتش

المصدر: البيان

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اعتمد نادي ريال مدريد العقد الجديد الخاص بالكرواتي لوكا مودريتش، نجم الريال.

وكان العقد السابق للوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو الجاري.

وكتب فاريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "وقع لوكا مودريتش على عقده الجديد مع ريال مدريد الساري حتى يونيو 2025".

وأضاف: "اعتمد ريال مدريد هذا العقد للتو بالتوقيع عليه من جانب النادي، ليصبح تجديد النجم الكرواتي مكتملا".

ويتبع نادي ريال مدريد نظاما يعتمد على التجديد لمدة عام واحد فقط للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما.

وكشفت تقارير أن لوكا مودريتش وافق على خفض راتبه مع ريال مدريد من أجل بقائه داخل الميرنغي لعام إضافي.

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