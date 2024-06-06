بيلينغهام يغيب عن فترة إعداد الريال للموسم الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، مهددًا بإجراء جراحة عاجلة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، خاض بيلينغهام الجزء الأخير من الموسم وهو يعاني آلام في الكتف قد أضعفت بشدة مستواه.

وأوضحت الإذاعة أن بيلينغهام تحمل هذا الأمر، مدركًا أهمية مشاركته في الأدوار النهائية من دوري الأبطال وبطولة اليورو، وأشارت إلى أن الآلام بدأت في شهر نوفمبر الماضي، ولم يحصل بيلينغهام على نتيجة جيدة عقب اتباع العلاج المحافظ.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن بيلينغهام لم يعد يحتمل آلام الكتف، وإذا لم تزول أثناء اليورو، سيخضع لجراحة عاجلة عقب البطولة، وفي هذه الحالة، سيغيب بيلينغهام لمدة 3 أشهر، ولن يشارك في فترة إعداد ريال مدريد للموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز