رئيس ألمانيا يحضر المباراة الافتتاحية ليورو 2024

المصدر: وكالات

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أصدر المكتب الرئاسي الألماني، بيانا بشأن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأعلن المكتب الرئاسي الألماني، في بيانه، أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير سيحضر المباراة الافتتاحية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين ألمانيا (البلد المضيفة) واسكتلندا، يوم 14 يونيو الجاري بمدينة ميونخ.

وكان شتاينماير قد زار فريق المدرب جوليان ناجلسمان الأسبوع الماضي في معسكر منتخب ألمانيا التدريبي، حيث أعرب عن تمنياته بالتوفيق لهم.

ويقام يورو 2024 في 10 مدن ألمانية، حيث من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 14 يوليو المقبل بالعاصمة برلين.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للبطولة، برفقة منتخبي سويسرا والمجر، بالإضافة للمنتخب الأسكتلندي.

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