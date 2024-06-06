زيدان: الحياة كمدرب تتعبني.. ولكني أفتقدها

المصدر: البيان

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، رغبته في العودة لمجال التدريب مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

ولم يتول صاحب الـ 51 عاما، تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد قبل 3 سنوات.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رغم أنه يستهلك الكثير من طاقتي، إلا أن الفترة التي قضيتها بعيدًا عن التدريب أصبحت طويلة جدًا".

وأضاف: "الحياة كمدرب تتعبني، ورغم أنني أفتقدها قليلاً. لكنني أمضي وقتًا جيدًا. سنرى متى سأعود إلى التدريب".

وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الأشهر الماضية، وأفادت تقارير صحفية، أن زيدان رفض عروضًا من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لتولي تدريبهما خلال الفترة الحالية.

وكان زيدان يضع كامل تركيزه على تولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، لكن الاتحاد الفرنسي قرر تمديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب حتى عام 2026.

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