كونتي مدرباً جديداً لنابولي الإيطالي

المصدر: روما - أ ف ب

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عين نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2023 الذي عانى صعوبات كبيرة الموسم الماضي، المدرب أنتونيو كونتي ليشرف عليه بعقد حتى يونيو 2027، وفق ما أعلن أمس.

وكان كونتي (54 عاماً) الذي درب يوفنتوس (2011-14)، ومنتخب إيطاليا (2014-16)، وتشلسي الإنجليزي (2016-18) وإنتر (2019-21) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام الإنجليزي في مارس 2023.

وبات خامس مدرب لنابولي في الأشهر الـ12 الأخيرة.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن كونتي وقع عقداً براتب سنويّ يقدر بنحو ثمانية ملايين يورو. وأنهى نابولي الموسم الماضي بفارق 41 نقطة خلف إنتر حامل اللقب.

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